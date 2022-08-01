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【內房危機】內房物管沽壓重　碧桂園旭輝跌逾6%　百強房企7月銷售按年跌40%

股市 10:46 2022/08/01

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百強房企7月銷售按月跌逾28%　千億房企減半至10家

內房銷售未回升。據克而瑞統計，7月首100房企操盤銷售金額為5231.4億元人民幣，略高於上半年月均水平，但按月仍跌28.6%，按年則跌39.7%。首7個月累計銷售按年跌約49%，操盤金額約3.58萬億元人民幣。

內房物管股周一（1日）捱沽，其中，碧桂園 （02007） 跌6.3%，現報2.84元，旭輝 （00884） 跌6.1%，報2元，時代中國 （01233） 跌5.8%，報1.47元，富力 （02777） 跌5.4%，報1.75元。

物管股跌幅更厲害，金科服務 （09666） 跌32.4%，報10.5元，碧桂園服務 （06098） 跌11.2%，報15.5元，旭輝永升服務 （01995） 亦跌近9%，報5.16元。

首7個月千億房企減半至10家

中指院提到，首7月銷售額超千億房企為10家，較去年同期減少11家，超過百億房企有91家，較去年同期減少45家。

千億房企分別為碧桂園 （02007） 、保利發展、萬科 （02202） 、中海地產、潤地 （01109） 、融創 （01918） 、綠城中國 （03900） 、金地集團、龍湖 （00960） 及招商蛇口。其中，碧佳園以2854.9億元人民幣位列第一。

克而瑞指，目前市場整體需求和購買力透支、行業信心也處在低位，短期內企業去化壓力仍然較大。

【開市追揸沽】步入8月業績期 滙控、科技股績前策略一覽

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編輯：袁諾曦

融創中國（01918） 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 萬科企業（02202） 港股 碧桂園（02007） 綠城中國（03900）

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