【HSBC滙豐】滙豐業績前跌1%　料增派中期息14%至每股8美仙、年內無望進一步回購

▲ 【HSBC滙豐】滙豐業績料增派中期息14%至每股8美仙、年內無望進一步回購

HSBC滙豐 （00005） 今午公布第二季業績，綜合14家券商預測，滙豐上季業績大致平穩，但中期息有望增加至每股8美仙（約0.628港元），較去年同期的7美仙多出14%。滙豐上周宣布完成10億美元回購股份，有大行預期，滙豐面對資本壓力，料年內不會進一步回購，或要明年才有新一輪回購。

滙豐周一早市隨大市走弱，最新跌1%，暫報48.85元。

料第二季稅前少賺兩成

綜合大行預測，第二季滙豐列帳基準收入料約128.1億美元，按季多近3%，按年多2%。相比去年第二季預期信貸損失及其他信貸減值準備變動（ECL）錄得淨回撥逾2億美元，今年首季錄逾6億美元ECL，料今年第二季ECL會增至約7.6億美元，再加上預料第二季營運支出錄逾87億美元，按季增約5%、按年增約2%，令滙豐第二季列帳基準稅前盈利預測僅錄39.8億美元，按季跌逾4%、按年跌逾21%。

主要央行進入加息周期，綜合大行估算，滙豐第二季淨利息收益率（NIM）為1.32%，按季增6個基點。該季普通股權一級資本（CET1）比率預測為13.8%，按季跌0.3個百分點；平均有形股本回報（年率）方面，預測第二季為7.1%，按季多0.3個百分點。

德銀料滙豐控下調資本指引

德意志銀行認為，滙豐在今年首季於英國的銀行當中，受債券公允值的打擊最大，預期滙豐在第二季受到進一步影響，而會令滙豐於今年底CET1比率難達到14%至14.5%的目標區間。該行預計滙豐全年CET1比率13.4%，較17家大行預測值13.8%為低。該行並預料滙豐今會就資本指引提出削減，料是股價下行的催化劑。

摩通早前亦下調對滙豐CET1的預測，以反映利率上升及美元走強對「按公允值計入其他全面收益」（FVOCI）帶來的負面影響，料滙豐今年底CET1比率為13.7%，料今宣派中期息每股7美仙，下一次股票回購預計明年初進行。

巴克萊：滙豐淨利息收益率擴張或不及首季

巴克萊銀行認為，亞洲財富管理活動疲弱，加上保險業務中與市場相關的負面影響，以及環球銀行及資本市場業務（GBM）表現連續疲軟，滙豐第二季收入方面或有部分令人失望，且因港元拆息滯後於美元拆息，該季NIM的擴張或不及首季。巴克萊亦指，滙豐短期內在資本方面有壓力，因利率、外滙、風險加權資產的順周期性帶來的不利變化，將使CET1比率在年底前遠低於目標區間，可能會對市場對滙豐派息估算的共識、繼續回購的前景帶來挑戰，認為滙豐有可能明年才宣布回購。

另外，滙豐明日於九龍灣國際展貿中心舉行非正式股東會，有股東擬向管理層提出分拆亞洲業務的訴求。

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編輯：胡學能