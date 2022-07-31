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【芯片大戰】中國半導體行業掀起調查風暴　近月至少3位芯片界高層被帶走調查

宏觀解讀 22:37 2022/07/31

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【芯片大戰】中國半導體行業掀起調查風暴　近月至少3位芯片界高層被帶走調查

中國過去數年大力投資芯片行業，冀加速半導體研發及提高生產水平之際，近月半導體行業正在掀起一輪調查風暴，多位中國芯片大佬被帶走調查。有內媒指，原工信部電子司司長、紫光集團前總裁刁石京上周五（29日）被帶走調查，目前仍處於與外界失聯的狀態。

刁石京2018年加盟紫光集團，主管芯片業務板塊。隨後還曾擔任紫光國微董事長、紫光展銳執行董事長、長江存儲執行董事等職務。

紫光集團刁石京、國家集成電路產業投資基金丁文武相繼傳出受查

此外，上周也傳出國家集成電路產業投資基金股份有限公司總裁丁文武近日被有關部門調查，目前仍處於與外界失聯的狀態。丁文武曾任工信部電子信息司司長，2014年大基金成立之後出任總裁至今。

今年7月中旬，中紀委發公告指，國家開發銀行國開發展基金管理部原副主任路軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和吉林省監委監察調查。

國開行原副主任路軍被指涉嚴重違紀違法

而公開資料顯示，2014年8月底至2022年初，路軍先後擔任國開行所組建的華芯投資副總裁、總裁。而華芯投資重點投向集成電路芯片製造業、設計、設備、材料、封裝測試等產業環節。

去年11月19日，中紀委曾宣布，華芯投資原副總裁高松濤涉嫌嚴重違法，目前正在接受監察調查。

華芯投資前高管高松濤去年接受監察調查

官方消息顯示，高松濤曾在工信部軟件與集成電路促進中心任職。 2014年10月至2019年11月，高松濤任華芯投資管理有限責任公司副總裁。 2019年11月，高松濤出任國家製造業轉型升級基金股份有限公司總經理。

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