▲ 【美股一周前瞻】聚焦英倫銀行議息結果 料加息0.5厘 美7月非農就業數據周五出爐（隨表）

繼美國聯儲局後，英倫銀行將於周四（4日）公布議息結果，市場預期加息50點子，並且有可能宣布開始減持英國國債，以遏抑通脹。另外，本周聚焦美國7月ISM製造業和服務業PMI，以及就業數據。

美國雖然兩季GDP錄得負增長陷入技術性衰退，但由於勞動市場人手緊張，仍需要更多證據引證衰退的前景。美國將於周五公布7月非農就業人口變動，料增加25萬，失業率維持3.6%。

DWS首席投資官David Bianco稱，若就業報告欠佳，不是好消息。他預期，美國將會基於通脹而陷入衰退，而非儲局加息。投資上，他較為偏好公用事業、醫療保健、航空和國防概念股；若能承受周期風險，則看好大型銀行股，因為銀行沒有金融危機時的資產負債表問題，隔夜利率將驅動淨息差，而且通常在衰退環境中表現較好。

本周將有148間標指成分股公布業績，綜合分析表示，上季企業盈利沒有較想像中糟糕，例如部分大型科技股仍高於市場預期，若這趨勢持續，料有助股市走高。

由於聯儲局到9月份才議息，中間出現空窗期，相比加息，預期市場將更注視數據表現。美股上月強勁反彈，納指全月彈12.4%，道指升6.7%，標指升9.1%，本月股市或先現技術性回調壓力。CFRA首席投資策略師Sam Stovall提醒，標普本周恐受挑戰，相信4150點是重要阻力位。

另外，OPEC+ 將於本周舉行會議，據指油組計劃維持產量目標不變，料有助提振原油價格。

本周美國重點數據及業績一覧 日期 項目 預測 前值 01/08/22 7月ISM製造業指數 52 53 7月標普全球美國製造業PMI（最終） 52.3 52.3 業績：盤後-Pinterest、動視暴雪 02/08/22 業績：

盤前-Uber、Caterpillar、BP、Marriott

盤後-AMD、PayPal、SoFi、airbnb、Starbucks 03/08/22 7月標普全球美國服務業PMI（最終） 47 47 7月ISM服務業指數 53.7 55.3 業績：

盤前-Yum Brands

盤後-Robinhood、Booking 04/08/22 首領失業救濟金人數 26萬 25.6萬 連續申領失業救濟金人數 133.8萬 135.9萬 05/08/22 7月非農就業人口變動 ＋25萬 ＋37.2萬 7月失業率 ＋3.6% ＋3.6% 7月平均時薪（按月） ＋0.3% ＋0.3%

相關文章：

【美股業績】雪佛龍第二季業績勝預期 股價最新升逾8%

【美股業績】埃克森美孚多賺近3倍至178.5億美元 進一步提升煉油能力應付需求

【美股業績】亞馬遜盤後抽升13% 料第三季收入增逾13%

記者：袁諾曦