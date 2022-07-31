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【恒大危機】「打工皇帝」夏海鈞離職恒大前曾減持恒大物業及恒大汽車、貨值約3260萬元　料自恒大傳財困後勁沽近3.2億元恒大系股債

股市 21:47 2022/07/31

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【恒大危機】「打工皇帝」夏海鈞離職恒大前曾減持恒大物業及恒大汽車、貨值約3260萬元　料自恒大傳財困後勁沽近3.2億元恒大系股債

曾蟬聯香港多年上市公司「打工皇帝」的恒大集團  （03333） 前副主席兼行政總裁夏海鈞上月辭任，最新公開資料顯示，原來夏海鈞在過去一年左右減持1000萬股恒大物業 （06666） 及300萬股恒大汽車 （00708） ，即使以停牌前股價計算，夏海鈞減持的恒大物業及恒大汽車貨值超過3260萬元。

公開資料顯示，曾為恒大創辦人許家印重臣的夏海鈞截至7月22日的恒大物業及恒大汽車持股分別為5567.5萬股及1165.2萬股，較去年中期報告披露的6567.5萬股及1465.2萬股有所減少。若以恒大物業及恒大汽車停牌前的2.3元及3.2元推算，減持貨值約2300萬及960萬元。而夏海鈞的恒大持股則維持在3990.2萬股。

夏海鈞在去年7月底至8月中旬間也曾多次減持恒大債券，套現共3655萬美元（約2.85億港元），連同今次減持恒大系持股，估計夏海鈞自從恒大去年6月起傳出財困消息後，沽出合共貨值3.18億元的恒大債券、恒大物業及恒大汽車。

【恒大危機】「打工皇帝」恒大副主席夏海鈞去年8月中前突然清倉恒大債券　套現2.85億

【恒大危機】恒大：董事會要求CEO夏海鈞及CFO潘大榮辭職

記者：李哲毅

港股 中國恒大（03333） 恒大物業（06666） 恒大汽車（00708）

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