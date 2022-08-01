【MPF】積金局要求受託人向成員提供8頁紙內資料　兼統一技術用語為淺白用語

▲ 積金局要求受託人提供8頁紙內簡化版資料，兼統一技術用語為淺白用語。

為優化強積金受託人向計劃成員提供資訊的方式，積金局要求受託人由今年6月30日起，須向準計劃成員提供一份簡化版資料文件。該份不多於8頁A4紙長度的《主要計劃資料文件》（下稱《文件》），可視作強積金計劃入門指南，內容包括強積金重要性、供款款額、基金選擇及管理費用，以及如何轉移及整合強積金等。

積金局對《文件》的設計、內容編排及字體大小均有一致要求，以便成員比較不同計劃。積金局又指示受託人，將不同技術用語統一為淺白用語，例如「累算權益」被統稱為「強積金」，「投資委託」及「基金轉換指示」則統一為「投資指示」，並同時要求受託人在《文件》中多用圖像。

積金局產品規管部主管李啟宏表示，一直以來受託人所提供的《強積金計劃說明書》屬法律文件，頁數及字數均多，並涉及技術性、法律用詞，內容複雜且難以理解。過去的資料披露方式令成員容易錯失重要及基本的強積金資料，導致成員或未能妥善管理強積金，因此推出簡化版文件。

採用層遞式披露資料方式

李啟宏形容，國際大趨勢都是採用層遞式披露資料方式，先給予成員最主要資料，有興趣了解詳細資料者則可參考其他文件。因此，積金局要求受託人在《文件》中提供《強積金計劃說明書》的上載網址或二維碼，讓個別成員藉此獲取詳情。

積金局會收集成員意見，預計1年後就簡化版資料文件作深入檢討。下一步將要求受託人過渡至積金易平台時，即最早2023年6月或最遲2024年6月，推出與《文件》的相關網頁，利用多媒體方式提升成員閱讀體驗。該網頁須採用劃一內容編排及標題，並須提供《強積金計劃說明書》及其他計劃文件的網址。至於屬簡化版資料的《文件》，上載網址須顯示於受託人網站當眼位置。另外，受託人亦可在網站上使用語音功能或影片，向成員介紹《文件》內容。

強積金計劃實施多年來耗用大量紙張，因受託人須向成員提供不同資料及表格，李啟宏承認無紙化是積金局要處理的議題，而要求受託人推出與《文件》相關網頁，目的之一是鼓勵受託人及成員經電子方式提供及索取資料與表格。

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記者：余倩敏