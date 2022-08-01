【內房危機】金科服務大挫33%創上市低　擬向母企金科股份貸款15億元人幣、年息率8.6厘　8.18 舉行股東大會決議

▲ 【內房危機】金科服務擬向母企金科股份貸款15億元人幣、年息率8.6厘 8.18 舉行股東大會決議

再有內房擬向旗下物管股撳錢周轉，金科服務 （09666） 發公告指，冀更新與母企金科股份（深：000656）持續關連交易，並計劃貸款15億元人民幣予金科股份，年息率為8.6厘，金科股份會於2023年1月20日償還貸款本金的20%，此後自2023年6月20日起按每半年還款一次，並於2024年12月20日償還最後一期貸款。

金科服務一路走低，一度低見10.08元，現跌33%，報10.42元，創上市新低，今年累跌逾六成。

金科服務上述15億元人民幣貸款會在8月18日的股東大會決議，金科股份會將貸款用於一般營運資金用途。金科服務指出，金科股份部分物業發展項目進度受到疫情的不利影響， 而貸款協議將使金科集團中短期營運資金更具靈活性，以便及時交付其發展中項目，否則可能因所需資金的重新分配及部署而需要較長時間交付。

金科股份提供物業及車位等作抵押

金科服務又稱，透過訂立貸款協議，金科集團將能確保在建物業項目的建設及交付，繼而在交付該等物業後聘請集團提供物業管理服務，有利長遠發展。

公告提到，金科股份有就今次貸款提供抵押資產擔保，根據貸款協議，金科股份有權在事先取得公司同意的情況下，為還款目的或為其自用目的而出售抵押資產，條件是抵押經同等價值的替代資產。

抵押資產市價為27億人民幣

金科服務又稱，任何情況下，抵押資產的總價值不時應相等於未支付的貸款本金除以60%的抵押率。文件顯示，金科股份抵押資產大多為商務物業及車位等的不動產權證，而獨立估值師料抵押資產市價為27億人民幣。

倘金科股份未能於上述兩個月的寬限期屆滿時或之前償還貸款，金科股份會支付額外的違約利息，年利率為12.9厘，按日計息直至金科股份悉數償還有關逾期款項。若金科股份拖欠貸款協議項下的任何逾期款項，公司有權行使將抵押資產變現。

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責任編輯：李哲毅