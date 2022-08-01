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通脹下紐約犯罪率急升 連鎖店將午餐肉鎖入防盜箱

環球社會熱點 08:05 2022/08/01

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美國通脹問題加劇，紐約市犯罪率也急升。當地有連鎖店為應對犯罪率急升的情況，將午餐肉及牙膏等較平價的商品鎖入防盜箱，引來部分顧客批評措施浪費顧客時間而防盜作用幾乎為零。

【英國王室】查理斯再捲醜聞 收拉登家族近千萬捐款 【下一頁】

有網民上周六（7月30日）在Twitter上載照片，指連鎖藥妝店Duane Reade位於紐約市的一間分店，近日將美國著名品牌SPAM一款售價每罐3.99美元（約31.1港元）的午餐肉鎖在防盜箱内。

    點擊圖片放大
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全市各間分店的防盜政策都不同，但部分分店則選擇將SPAM午餐肉及每罐1.89美元（約14.7港元）的吞拿魚罐頭等平價商品鎖起來，而每罐5.49美元（約42.8港元）的Amy's湯罐頭則不受影響，就令不少顧客感到困惑。

《紐約郵報》指通脹惡化加上犯罪率飆升，紐約市部分商品已經開始將牙膏及番梘等主要日用品鎖起來，避免有人偷走大量商品並放上Amazon或eBay等網站兜售。

《霍士新聞》引述其中一間藥妝店的員工指店方的措施不太有效，如果有人急需這樣商品自然會打爛防盜箱偷走商品。

這名員工更指，曾經有一名男子要求店員為他取出一款售價為38美元（約296.4港元）電動剃鬚刀後，立即搶走剃鬚刀並逃走。 

【英國王室】被揭收卡塔爾前首相近2500萬 查理斯否認有不法行為 【下一頁】

美國國内生産總值（GDP）連續兩季萎縮，而美國上月的消費者物價指數按年飆升9.1%，令基層民眾生活負擔更重。

根據紐約警察局7月27日發布的最新數據，紐約市的整體犯罪和搶劫案分別增加39%和36%。 

《紐約郵報》指通脹率急升為小偷創造市場，能將盜竊所得的贓物折價出售給部分手頭拮据的民眾。

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責任編輯：鄭錦玲

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