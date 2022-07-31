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【消費券2022】8月7日第二階段消費券 各大商場消費優惠一覽

理財智慧 19:53 2022/07/31

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新地十二大商場「消費券賞上賞」

為迎接8月7日到手的消費券，新地十二大商場（東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）宣佈推出四大消費優惠以及多項消費券推廣優惠，送出總值逾1,000萬的電子贈券。

由8月7日至8月31日期間，顧客於指定商場即日電子貨幣消費滿500元即送價值50元電子贈券及1小時免費泊車券；滿2,500元送總值500元電子贈券及2小時免費泊車券；滿5,500元送總值1,500元電子贈券及3小時免費泊車券。在推廣期內，更有The Point會員限定優惠，於指定商場的Point Dollar參與商戶，即日以電子貨幣單一消費滿200元，並於該交易內使用最少20元Point Dollar，即額外送10元商場/商戶電子贈券。四重獎賞合共贈送最多2,050元電子贈券及高達6小時的免費泊車券。

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【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

港鐵商場「一Click即搶」+「仲夏狂賞」

由2022年8月4日中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile即有機會獲得「300元港鐵商場電子優惠券」（名額：30,000份）、「500元港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」（名額：1,000份）及「500元港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額：1,000份），每位登記用戶最多可獲各款優惠券一份，合共高達1,300元。

另外，MTR Mobile登記用戶在在8月份內參與商場的時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品及美容類別商戶，以電子貨幣單一消費滿2,000元，並成功透過MTR Mobile自助登記賺分，可獲贈合共300元電子優惠券；於鐘錶及首飾、電器及電訊類別商戶，以電子貨幣單一消費滿5,000元即可獲贈合共500元電子優惠券。每位用戶最多可獲得各份獎賞兩次，可獲贈最高合1,600元港鐵商場電子優惠券。

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【富豪消息】馬斯克擬建私人「機場」 打造上億美元專機團隊【下一頁

朗豪坊LANGHAM BEAUTY「盡情買‧免費享」

由8月5日至21日，LANGHAM BEAUTY將聯同一眾國際品牌推出Summer Beauty美妝消費賞，屆時將會有超過100款低至2折的夏日美肌好物禮遇，包括LANCÔME GÉNIFIQUE小黑瓶 100ml套裝（半價）、SHISEIDO ULTIMUNE新升級紅妍肌活免疫再生精華組合 （近半價）、EST 透潤保濕化妝水及古珀循環修護體驗套裝（2折）等。

而購物滿300元，顧客即可到巨型禮物扭蛋機，帶走價值100元的護膚彩妝禮品，包括CHLOÉ PARFUM Chloé Signature香氛 5ml及SKINCEUTICALS保濕防曬體驗裝等；另外，LP CLUB會員更可於LP CLUB 手機程式以積分換領美妝禮品，包括XOVĒ水凝舒緩面膜旅行裝 30ml及SULWHASOO潤燥再生精華8ml及人參安瓶3.5g等。

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【一夜暴富】美國「兆彩」彩票開彩 幸運兒1注獨中頭獎104億元 為美國史上第3高彩金【下一頁

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

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記者：鄭日棱

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