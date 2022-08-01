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澳洲男15歲開發間諜軟件 售往128地區賺220萬

環球社會熱點 08:35 2022/08/01

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澳洲警方上周六（30日）公布一宗跨國調查案件，一名澳洲男子15歲時開發了一款間諜關鍵，向涉及家庭暴力等罪犯出售。澳洲警方指軟件已於128個國家及地區出售，這名男子賺多達40萬澳元（約219.4萬港元），全球或多達數萬人受害。

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澳洲聯邦警方上周六（30日）於首都坎培拉舉行新聞發布會交代案情，指拘捕了一名現年24歲、來自維多利亞州弗蘭克斯頓市（Frankston）的男子。

男子涉嫌於2013至2019年間，開發、管理及銷售遙距控制木馬程式（RAT），當時他年僅15歲。澳洲聯邦警方收到FBI及網絡安全公司Palo Alto Networks舉報，2017年展開調查。

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警方透露，男子研發的程式名為「Imminent Monitor」（IM），主要特點是隱蔽性高，可以在受害者不知情下安裝在其裝置上。罪犯透過程式無需受害者同意，就能監控他們的裝置、存取資料文件及網絡攝錄鏡頭畫面。

IM更能記錄鍵盤輸入紀錄，即罪犯可透過電郵等文字輸入內容得悉受害者住址等資料。 軟件有多種安裝方式，罪犯可誘騙受害者打開含軟件的電郵或短信等網絡釣魚方式。

相關RAT售價為35澳元（約192港元），警方指男子在一個專門針對黑客的論壇上賣廣告，已向來自128個國家及地區的逾1.45萬人出售軟件，賺取30萬澳元（約164.5萬港元）至40萬澳元。

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警方指男子將大部分收入花費在送餐服務及其他消費品上。男子被控6項罪名，其母有份處理贓款同遭檢控，案件將於8月提堂。

澳洲警方表示，是次更成功鎖定購買RAT的澳洲罪犯及受害者，為全球首次。警方指男子於澳洲交易約200次，透過PayPal記錄鎖定其中100名買家身份。

其中14人曾涉及家暴，1人更有兒童性罪行記錄。澳洲警方估計本案受害人遍布全球，或多達數萬人，其中44人身處澳洲。

澳洲聯邦警察調查過程中和歐洲逾10個執法機構合作，已於2019年6月成功關閉軟件，各地警察同年11月亦向相關RAT用戶發出85份搜查令，拘捕其中13人。

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責任編輯：李俊儀

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