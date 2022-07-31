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【運動盛事】國際七人欖球賽獲港府「開綠燈」 暫定11月初復辦 預計將採取閉環管理

環球政經 19:55 2022/07/31

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香港欖球總會（欖總）和國際欖球理事會（World Rugby）於30日宣佈，已獲港府批准，可於今年11月4日至6日舉行「香港國際七人欖球賽」，欖球總會未來3個月將與持份者聯絡，以盡快公布賽事細節，包括票務安排。

【財爺網誌】全年經濟預測料再度調低 陳茂波：第七批銀債加碼至450億【下一頁

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

文化體育及旅遊局長楊潤雄表示於電台節目，國際七人欖球賽作為香港的品牌盛事，復辦對於深受疫情打擊的本港旅遊業是一個好消息，今年賽事將以氣泡和閉環管理方式，安排運動員往返酒店和比賽場館，。政府和欖總皆未交代賽事會否招待海外觀眾，以及場內可否飲食。有醫生認為屆時觀眾入場觀賽仍須戴口罩。

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

欖總主席唐諾生（Patrick Donovan）表示：「香港國際七人欖球賽已停辦了三年半，即使欖總的賽事團隊在前期需要面對很多艱辛的工作，我有信心這將是一場非常特別的賽事。感謝政府、贊助商和國際欖球理事會（World Rugby）的支持，我很高興能夠再次與全球的球迷於香港國際七人欖球賽中相見！」

【消費券2022】8月7日第二階段消費券 各大商場消費優惠一覽【下一頁

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記者：鄭日棱

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