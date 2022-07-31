【英國王室】王儲查理斯再爆醜聞 被指收受拉登家族近千萬捐款

英國王位第一繼承人、王儲查理斯皇儲（Prince Charles）繼早前鬧出捐款風波，被指控收受卡塔爾前高官數百萬歐元現金後，近日又傳出收取已故恐怖大亨拉登家族的捐款，金額達到100萬英鎊（約952萬港元）。

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根據外媒報導，73歲的查理斯在2013年10月30日曾在倫敦克拉倫斯宮和同父異母的哥哥、沙特富豪貝克爾（Bakr bin Laden）會面，並收取自貝克爾及其兄弟莎菲克（Shafiq）二人捐款。雖然並無跡象顯示兩人與恐怖主義行動有關，但查理斯接受拉登家族成員捐款仍引起爭議。

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針對有關指控，威爾斯親王慈善基金主席切希爾發聲明指，當年收受該筆捐款時，已經做好萬全的背景資料檢查，確保沒有誤會或不良動機下，由5位基金會受託人共同作出。

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記者：鄭日棱