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【英國王室】王儲查理斯再爆醜聞 被指收受拉登家族近千萬捐款

環球政經 19:16 2022/07/31

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英國王位第一繼承人、王儲查理斯皇儲（Prince Charles）繼早前鬧出捐款風波，被指控收受卡塔爾前高官數百萬歐元現金後，近日又傳出收取已故恐怖大亨拉登家族的捐款，金額達到100萬英鎊（約952萬港元）。

【富豪消息】馬斯克擬建私人「機場」 打造上億美元專機團隊【下一頁

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

根據外媒報導，73歲的查理斯在2013年10月30日曾在倫敦克拉倫斯宮和同父異母的哥哥、沙特富豪貝克爾（Bakr bin Laden）會面，並收取自貝克爾及其兄弟莎菲克（Shafiq）二人捐款。雖然並無跡象顯示兩人與恐怖主義行動有關，但查理斯接受拉登家族成員捐款仍引起爭議。

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

針對有關指控，威爾斯親王慈善基金主席切希爾發聲明指，當年收受該筆捐款時，已經做好萬全的背景資料檢查，確保沒有誤會或不良動機下，由5位基金會受託人共同作出。

【招聘會】勞工處於下周四、五舉行實體招聘會　提供逾2000個職位空缺　60%職位空缺無需相關工作經驗【下一頁

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記者：鄭日棱

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英國 醜聞 查理斯

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