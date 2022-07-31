▲ 【分析｜阿里巴巴】阿里巴巴8.4公布6月底止季績 受累疫情收入料倒退1%、上市以來首見負增長

內地電商巨頭阿里巴巴 （09988） 將於周四（8月4日）公布截至6月底止的2023財年首季業績報告，券商普遍預計阿里巴巴上季仍受累疫情及宏觀經濟逆風，中國商業接近零增長，但降本增效的策略開始見效，其他業務分部的虧損幅度或有所改善。

近期阿里巴巴消息不斷，繼上月底宣布部署申請香港雙重上市後，隨即被美國證券交易委員會（SEC）列入「預定摘牌名單」，阿里ADS（美：BABA）除牌風險增加。而業務層面上，阿里巴巴第一財季收入預測中位數為2033.64億元（人民幣，下同），按年跌1.2%，為阿里2014年9月美股ADS上市以來，當中中國商務收入1409.16億元，按年增0.85%；經調整淨利279.69億元，按年少35.62%。

巴克萊：阿里CMR收入穩健 雲收入增速再放慢

巴克萊7月上旬曾發表報告指，預計阿里巴巴上季客戶管理收入（CMR）穩健，中國商務業務EBITA 利潤率或高於預期，原因是線上線下電子商務平台的利潤率穩定，以及在淘寶特賣和淘菜菜等領域戰略投資顯著減少。巴克萊預計，餓了麼在內的本地服務收入按年略有增長，而阿里雲收入增長或繼續減速，中國商業以外的其他業務虧損或顯著減少。

巴克萊認為，在經濟復甦和消費刺激的大背景下，中國政府消費刺激措施的效果及整體消費者信心水平可能存在一定的不確定性，但估計阿里盈利能力很強，可在任何經濟形勢下控制支出並提高利潤率，而且阿里回購計劃也為股價提供支撐，重申增持評級及161美元的目標價。

招商證券：4、5 月疫情負面影響較大 6月GMV錄正增長

招商證券同樣上月初曾發表報告指，上海、北京等多地受疫情影響嚴重，阿里上季多項業務承壓。招商證券指出，4、5 月疫情防控負面影響較大，預計GMV 低雙位數下降；部分訂單由於疫情原因被取消，影響佣金到款率，同時阿里加大商家的扶持政策，預計佣金將按年下降，但6 月疫情好轉，加上618 大促刺激消費，GMV 按年正增長，CMR 情況有所恢復。

新業務方面，招商證券估計，阿里仍以減虧提效策略為主，預計淘特虧損按年減少，而淘菜菜虧損額將按季下降。此外，阿里雲客戶需求疲軟、項目交付受阻影響業務增速，但料盈利水平維持穩定。

德銀：阿里已渡過最艱難季度 成本控制措施可改善盈利彈性

德銀上月中旬曾發表報告，預計隨著上海解封以及今年618促銷活動GMV（商品交易總額）錄得按年增長，認為阿里已渡過最艱難季度。德銀續指，雖然宏觀不確定性及疫情等負面因素持續不利收入復甦趨勢，但料阿里的成本控制措施可改善盈利彈性，同時憧憬宏觀經濟改善速度較預期快或帶來上行空間。當時德銀將阿里目標價由152元下調至151元，維持「買入」評級，估計歐盟增值稅豁免措施效果反映，9月底止季度國際業務將出現改善。

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記者：李哲毅