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非裔殘疾男意大利街頭兜售遭打死 路人拍片不救人捱轟

環球社會熱點 09:05 2022/08/01

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意大利有殘疾的非裔男子於街頭，向一名白人男子及其同行女友兜售商品。白人男子不滿非裔男觸碰女友手臂而向其大打出手，將非裔男毆打致死。移民組織批評有部分旁觀的路人拍攝事發過程，但沒有人出手救人。

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事發於上周五（29日），39歲尼日利亞裔男子Alika Ogorchukwu於北部地區一個火車站，向32歲意大利男子Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo及其女友兜售商品。

Ogorchukwu當時稱讚Ferlazzo的女友漂亮，又詢問她能否幫自己買一些紙巾或給他1歐元。

但Ferlazzo不滿Ogorchukwu讚美其女友，更聲稱Ogorchukwu觸摸到女友的手臂。Ferlazzo隨即追打對方，一開始只是赤手空拳，其後更強奪對方的拐杖作武器將其毆打致死。

毆打過程長達4分鐘，當時有幾個人報警，但沒有人阻止Ferlazzo毆打Ogorchukwu。警察接報到場時拘捕Ferlazzo，並安排救護人員搶救Ogorchukwu，但他其後證實死亡。

而Ferlazzo當時更取去死者的電話，因此被控謀殺罪及搶劫罪。

【英國王室】被揭收卡塔爾前首相近2500萬 查理斯否認有不法行為 【下一頁】

當地移民團體ACSIM負責人Daniel Amanza表示，Ogorchukwu已婚並育有兩名子女，因車禍殘疾及失業，無奈轉行做小販在街頭兜售商品。

Amanza指案發時附近有不少人拍片，也有人口頭勸Ferlazzo停手，但始終沒有人願意出手調停，形容情況十分可悲。

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責任編輯：鄭錦玲

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