瑞典8月起電話卡行實名制 警稱助打擊有組織犯罪

北歐國家瑞典8月起限制使用儲值電話卡，新政策規定儲值電話卡需進行個人登記，提供包括個人姓名及身份證號碼等資料。瑞典警方指，措施將有助打擊有組織犯罪。

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瑞典周一（8月1日）起，限制使用俗稱「太空卡」的儲值電話卡。《瑞典電視台》（SVT）報道，民眾屆時購買儲值電話卡需要登記，簽署合約時需提供包括持有人姓名及身份證號碼等資料。民眾登記時必須使用護照或駕駛執照等有效文件以核實身份。

而未登記的儲值電話卡，會於明年2月1日起失效。報道指，規定或為如近期移居至瑞典的外國人等未有當地身份證號碼人士帶來不便。

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瑞典是次修改法例，旨在降低儲值電話卡為執法機構帶來的難度。瑞典中部城市Västerå警方反欺詐部門負責人Fredrik Joelsson透露，當地刑事案件所涉及的電話號碼，幾乎全數為儲值電話卡。他表示政策將有助增加犯罪難度，警方等執法部門亦會更容易執法。

但Joelsson承認，專業罪犯仍會有新方法繞過法例，強調仍需努力處理案件。

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責任編輯：李俊儀