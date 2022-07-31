【動漫電玩節】動漫電玩節丁財兩旺　商戶稱人流消費升2成

▲ 動漫電玩節舉行，商戶稱人流及銷售表升近2成，市民願意消費購買玩具模型。（黃建輝攝）

動漫電玩節舉行，今年防疫限制有放寬，加上二輪消費劵派發在即，市民排隊進場氣氛熱烈，受訪市民何先生以特別版NFT門票進場，兼購入約2000元玩具。而林先生跟兒子在上午迅速入場，亦有購買玩具車約600元，覺得今年氣氛不錯，有受訪商戶稱人流及銷售表升近2成。

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今年動漫電玩節場館容納人數比去年有放寬，不單進入市民明顯增加，亦有去年未參加的市民帶同小朋友進場。展位商戶及市民皆感到今年氣氛回升，人流亦明顯增加。東方玩具展位發言人曾先生表示，截至周日人流較去年有約2成回升，銷售方面亦算滿意，已有多款場會首賣的微影限量版巴士模型售罄。

原創品牌玩具Threezero市場部經理李潤康表示，今年有更多首發新作玩具展出，加上特別設計的《鐵甲奇俠》佈置更吸引遊人駐足。現場銷售亦在預期以內，不少限量版玩具至周日已被搶購一空，預計今年銷售額可有2至3成增加。別天神展位發售的幪面超人口罩銷情理想，幪面超人圖案掛畫亦有不少預購，經理陳先生預期今年銷售額有上升一成左右，人流並因放寬會場限制有增加約2至3成。

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記者：王浩賢