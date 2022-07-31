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【一夜暴富】美國「兆彩」彩票開彩 幸運兒1注獨中頭獎104億元 為美國史上第3高彩金

理財智慧 18:11 2022/07/31

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不少人都希望中「六合彩」，但一贏得百億獎金，又有多少人想過？根據外媒報導，美國一名伊利諾州的幸運兒一注獨得美國版六合彩「Mega Millions」，贏得超過13億美元（約104億元）的彩金，這是美國史上第3高彩金。

【財爺網誌】全年經濟預測料再度調低 陳茂波：第七批銀債加碼至450億【下一頁

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

目前幸運兒的身分仍待確認，大百萬聯盟（Mega Millions Consortium）總裁麥克唐納（Pat McDonald）表示很興奮能親眼見證大百萬史上最高的累積獎金之一。公司已經迫不及待想知道贏家是誰，期待很快能親自恭喜這名幸運兒。之所以金額會如此之高，是因為自從4月15日以來，已連續29期沒有人中頭獎，令到累積彩金一直穩步增加。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

這筆彩金分29年領取，如果選擇一次過派發，則可得7億8500萬美元（61億1740萬港元）。根據美國政府統計數據，贏得大百萬頭獎的機會率約為3億300萬分之1。據了解，美國史上最高頭彩出現在2016年1月，當時「威力球」（Powerball）開出高達16億美元彩金，此後這筆獎金由3名幸運得主平分。全美第2高彩金、也是一人獨得的最高彩金，則是2018年10月「兆彩」開出的15億美元大獎。

【招聘會】勞工處於下周四、五舉行實體招聘會　提供逾2000個職位空缺　60%職位空缺無需相關工作經驗【下一頁

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記者：鄭日棱

 

 

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