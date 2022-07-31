【新冠疫情】南韓重症創2個月新高 北韓連續2日無新個案

隨著新冠肺炎Omicron亞變種病毒廣泛傳播，南韓等地疫情反彈。南韓單日新增逾7.3萬宗確診個案，目前有284名重症新冠患者，為5月底以來新高。鄰國北韓則表示已連續2日未有新增發燒個案，不過仍有過百名患者正接受治療。

南韓新冠確診3個月來首破10萬 日本迫近高位 【下一頁】

南韓中央防疫對策本部周日（31日）表示，當地過去一日新增逾7.3萬宗確診，累計逾1,977.6萬人確診。南韓周日有284名重症患者，打破上周六的紀錄按日增42宗，重症個案為自5月26日以來新高。

南韓上周六新增病例雖按日少逾8,400宗，但仍為一周前的1.12倍及兩周前的接近2倍。當地新增確診人數雖呈現升勢，但增速已放緩，南韓政府料新一輪疫情或較預期輕。

南韓上周六亦錄得20名新冠患者離世，按日少15宗。當地累計逾2.5萬名患者死亡，死亡率為0.13%。

南韓單日增近10萬確診 創逾3個月新高 【下一頁】

北韓官媒《朝中社》周日引述北韓國家緊急防疫司令部數據，指當地截至上周六夜晚6時的一日内，全境未有新增發燒個案。北韓已連續2日無新增發燒個案，但仍有176名患者正接受治療。

北韓4月底至上周六下午期間，共錄得逾477.28萬宗發燒個案，其中逾477.25萬人已康復。北韓周日未有公布新增死亡個案數據，對上一次公布已是7月5日。官方報告指累計共錄74宗死亡個案，死亡率為0.002%。

北韓自行評估新冠疫情已受控，但指會對變種新冠病毒及猴痘等多種傳染病保持警覺。《朝中社》報道，有關部門正深入研究猴痘症檢測方法，科學研究部門專家已開會討論，內容包括識別惡性傳染病及普通感冒的方法，又指北韓已提前實現了平息惡性傳染病的各階段目標。

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責任編輯：李俊儀