【失業支援】臨時失業支援共批35萬宗申請 總資助額35億元

政府宣佈完成處理臨時失業支援計劃的所有申請，在47萬宗申請中，獲批資助的申請人達35萬，超出原本預算的30萬，總資助額35億元。而在30,690宗覆檢個案當中，約27,500宗經覆檢後獲發資助，另約3,190宗維持不獲批的申請結果。

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當局表示，按寬鬆處理原則審批和覆檢申請後，仍有約12萬宗申請不獲批，部分是經抽查發現違反計劃條款及細則。政府會嚴正處理所有違規個案，若申請人獲發資助後被發現不合資格，或違反計劃其他條款及細則，包括對就業或收入情況作出不實申述，政府會要求申請人退還資助。

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此外，警方近日就39宗涉嫌提供虛假資料以騙取臨時失業支援計劃資助的個案，採取拘捕行動，而因應所有審批和覆檢申請工作完成，計劃的熱線和電子郵箱已停止運作。

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記者：鄭日棱