  • 33°C
香港時間 : 2022731日 (日) 18:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】查理斯再捲醜聞 收拉登家族近千萬捐款

環球社會熱點 17:29 2022/07/31

分享：

分享：

英國王儲查理斯早前鬧出捐款風波，收卡塔爾前高官數百萬歐元現金，但王室強調屬慈善捐款無違反指引。英媒再爆出查理斯曾親自與基地組織前頭目拉登家族成員會面，更收下100萬英鎊（約956萬港元）的捐款。

【英國王室】被揭收卡塔爾前首相近2500萬 查理斯否認有不法行為 【下一頁】

英媒報道，查理斯（Prince Charles）2013年10月30日於克拉倫斯宮（Clarence House），曾與拉登（Osama bin Laden）同父異母的哥哥、沙特富豪貝克爾（Bakr bin Laden）會面。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

查理斯被指當時接收了貝克爾與另一名兄弟約100萬英鎊的捐款。雖然並無跡象顯示兩人與恐怖主義行動有關，但查理斯接受拉登家族成員捐款仍引起爭議。

威爾士親王慈善基金會（PWCF）主席切希爾（Ian Cheshire）發表聲明，指基金受託人曾仔細考慮拉登家族2013年的捐款，並作出充分調查，並完全由受託人作出接受捐款的決定。

英媒引述消息人士指，受託人經調查後得出結論，認為拉登一人的行為不應該損害整個家族。

有指查理斯當年親自促成這筆交易，不理顧問反對下同意收取這筆捐款，當時甚至有幾名顧問親自懇求查理斯退回這筆錢。但消息人士否認上述説法。

【英國王室】梅根自稱獨女 遭異母家姐指控講大話 【下一頁】

查理斯上月也被揭，曾在2011至2015年間接收卡塔爾前首相哈馬德 · 阿勒薩尼（Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani）共300萬歐元（約2,408萬港元）款項。

當中一次是以現金方式放在一個手提袋中，而另一次則放在英國著名茶葉品牌Fortnum & Mason的購物袋中。

克拉倫斯宮發聲明指款項為哈馬德 · 阿勒薩尼的捐贈，已轉給另一個慈善機構處理，過程完全遵守程序。

英國慈善事務委員會（Charity Commission）本月宣布，不會就此事採取進一步行動。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】梅根自稱獨女 遭異母家姐指控講大話
2022/07/29
【英國王室】梅根自稱獨女 遭異母家姐指控講大話
【日本王室】上皇明仁患心臟衰竭 治療後情況穩定
2022/07/26
【日本王室】上皇明仁患心臟衰竭 治療後情況穩定
【英國王室】哈里趕聖誕前出版自傳 大爆與卡米拉恩怨
2022/07/26
【英國王室】哈里趕聖誕前出版自傳 大爆與卡米拉恩怨
【英國王室】哈里成功挑戰英政府決定 獲高院受理付費警察保護案
2022/07/23
【英國王室】哈里成功挑戰英政府決定 獲高院受理付費警察保護案
記者謊稱查理斯搭上保姆騙訪戴安娜 BBC同意賠償
2022/07/22
記者謊稱查理斯搭上保姆騙訪戴安娜 BBC同意賠償

你可能感興趣

【英國王室】梅根自稱獨女 遭異母家姐指控講大話
09:05 2022/07/29
【英國王室】梅根自稱獨女 遭異母家姐指控講大話
【日本王室】上皇明仁患心臟衰竭 治療後情況穩定
16:42 2022/07/26
【日本王室】上皇明仁患心臟衰竭 治療後情況穩定
【英國王室】哈里趕聖誕前出版自傳 大爆與卡米拉恩怨
08:05 2022/07/26
【英國王室】哈里趕聖誕前出版自傳 大爆與卡米拉恩怨
皇室 醜聞 恐怖主義 查理斯 慈善基金 英國

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄斷拉脫維亞天然氣供應 稱違反供應條件

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄駐英使館促向烏軍行絞刑 烏批評野蠻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國能源費暴漲 天然氣公司盈利急升5倍惹眾怒
英國能源費暴漲 天然氣公司盈利急升5倍惹眾怒
【烏克蘭戰爭】俄邀聯合國查監獄遇襲 澤連斯基促撤離頓涅茨克（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄邀聯合國查監獄遇襲 澤連斯基促撤離頓涅茨克（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間18:00）
美俄外長通話 討論換囚及烏克蘭問題
美俄外長通話 討論換囚及烏克蘭問題
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
美國9月起接種Omircon疫苗
美國9月起接種Omircon疫苗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款