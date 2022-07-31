【英國王室】查理斯再捲醜聞 收拉登家族近千萬捐款

英國王儲查理斯早前鬧出捐款風波，收卡塔爾前高官數百萬歐元現金，但王室強調屬慈善捐款無違反指引。英媒再爆出查理斯曾親自與基地組織前頭目拉登家族成員會面，更收下100萬英鎊（約956萬港元）的捐款。

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英媒報道，查理斯（Prince Charles）2013年10月30日於克拉倫斯宮（Clarence House），曾與拉登（Osama bin Laden）同父異母的哥哥、沙特富豪貝克爾（Bakr bin Laden）會面。

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查理斯被指當時接收了貝克爾與另一名兄弟約100萬英鎊的捐款。雖然並無跡象顯示兩人與恐怖主義行動有關，但查理斯接受拉登家族成員捐款仍引起爭議。

威爾士親王慈善基金會（PWCF）主席切希爾（Ian Cheshire）發表聲明，指基金受託人曾仔細考慮拉登家族2013年的捐款，並作出充分調查，並完全由受託人作出接受捐款的決定。

英媒引述消息人士指，受託人經調查後得出結論，認為拉登一人的行為不應該損害整個家族。

有指查理斯當年親自促成這筆交易，不理顧問反對下同意收取這筆捐款，當時甚至有幾名顧問親自懇求查理斯退回這筆錢。但消息人士否認上述説法。

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查理斯上月也被揭，曾在2011至2015年間接收卡塔爾前首相哈馬德 · 阿勒薩尼（Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani）共300萬歐元（約2,408萬港元）款項。

當中一次是以現金方式放在一個手提袋中，而另一次則放在英國著名茶葉品牌Fortnum & Mason的購物袋中。

克拉倫斯宮發聲明指款項為哈馬德 · 阿勒薩尼的捐贈，已轉給另一個慈善機構處理，過程完全遵守程序。

英國慈善事務委員會（Charity Commission）本月宣布，不會就此事採取進一步行動。

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責任編輯：鄭錦玲