▲ 【銀色債券】陳茂波：第七批銀債發行額加碼至最多450億元 保證息率上調到4厘

財政司司長陳茂波在網誌中表示，即將發行的第七批銀色債券，發行額將大幅加碼到最多450億元，遠高於年初在財政預算案提出的350億元下限；保證息率亦上調到4厘，高於去年的3.5厘。金管局將會公布相關詳情。

另外，市面上的兩隻iBond，分別是2023年到期通脹掛鈎債券 （04239） 及2024年到期通脹掛鈎債券 （04246） ，年息率均為2厘，4239上周五報98.95元，4246報97.95元。

陳茂波又指，明天公布的第二季本地生產總值，按季比較有改善，但按年比較仍然收縮，而跌幅應較第一季收窄，情況難言理想。考慮到全球以至本港經濟形勢的最新發展，下月中我們對本港全年經濟預測進行覆檢時，相信將難免要再次將其調低。

重申將下調全年經濟預測

他稱，覆檢本港經濟預測時，會綜合考慮帶動經濟的出口、消費和投資等「三頭馬車」最新情況。出口方面，由於美歐央行相繼加息，經濟轉趨疲弱，本港出口表現將受到拖累。消費方面，在美國大幅加息下，港息有趨升的壓力，將影響港股和物業等資產價格，並削弱市民消費意欲，但第二階段消費券可望為本地市道帶來提振作用。固定投資方面，整體經濟前景轉弱加上加息陰霾，會加重企業借貸成本和經營壓力，對整體投資亦造成負面影響。

陳茂波又指，正全力籌備11月舉行的「國際金融領袖投資峰會」，金融界對這次活動充滿期待，連同同期舉行的香港國際七人欖球賽，這將會是香港受疫情困擾兩年多來，恢復與海外聯繫的具國際性標誌的實體項目。他認為這些活動將有助激活香港與國際間的聯繫，也有助彰顯香港國際金融中心的地位。

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編輯：胡學能