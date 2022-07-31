【烏克蘭戰爭】俄駐英使館促向烏軍行絞刑 烏批評野蠻

俄羅斯駐英大使館上周六（30日）於Twitter發文，提出應該以絞刑方式處決烏克蘭亞速營士兵。Twitter其後於俄羅斯使館的帖文加上警告字句，而烏克蘭官員則譴責俄方的説法野蠻。

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俄羅斯駐英大使館在Twitter官方賬戶發出一條短片，片中有一對夫婦來自現由俄方控制的烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol），聲稱他們在亞速鋼鐵廠（Azovstal）戰役中遭到烏軍炮擊。

亞速營是由右翼烏克蘭極端民族主義者組成的志願步兵部隊，自2014年起納入國民警衛隊。

俄使館聲稱亞速營戰俘並非真正的士兵而是武裝分子，應該遭受絞刑這種羞辱的方式處決。Twitter指帖文違反社交平台的仇恨行為守則，但認為讓用戶繼續訪問這則帖文可能會符合公眾利益，因此僅加上警告字句並無刪除帖文

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烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）批評俄羅斯外交部人員自稱外交官，卻公開提出應該向人行絞刑的要求。

葉爾馬克譴責俄方的言論純粹野蠻而非外交，更指俄羅斯是支持恐怖主義的國家。

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責任編輯：鄭錦玲