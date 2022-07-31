  • 34°C
香港時間 : 2022731日 (日) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄駐英使館促向烏軍行絞刑 烏批評野蠻

環球政治 17:00 2022/07/31

分享：

分享：

俄羅斯駐英大使館上周六（30日）於Twitter發文，提出應該以絞刑方式處決烏克蘭亞速營士兵。Twitter其後於俄羅斯使館的帖文加上警告字句，而烏克蘭官員則譴責俄方的説法野蠻。

【烏克蘭戰爭】俄斷拉脫維亞天然氣供應 稱違反供應條件 【下一頁】

俄羅斯駐英大使館在Twitter官方賬戶發出一條短片，片中有一對夫婦來自現由俄方控制的烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol），聲稱他們在亞速鋼鐵廠（Azovstal）戰役中遭到烏軍炮擊。

亞速營是由右翼烏克蘭極端民族主義者組成的志願步兵部隊，自2014年起納入國民警衛隊。

俄使館聲稱亞速營戰俘並非真正的士兵而是武裝分子，應該遭受絞刑這種羞辱的方式處決。Twitter指帖文違反社交平台的仇恨行為守則，但認為讓用戶繼續訪問這則帖文可能會符合公眾利益，因此僅加上警告字句並無刪除帖文

德國憂能源短缺節能 北部城市公共設施停熱水 【下一頁】

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）批評俄羅斯外交部人員自稱外交官，卻公開提出應該向人行絞刑的要求。

葉爾馬克譴責俄方的言論純粹野蠻而非外交，更指俄羅斯是支持恐怖主義的國家。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄斷拉脫維亞天然氣供應 稱違反供應條件
今日
【烏克蘭戰爭】俄斷拉脫維亞天然氣供應 稱違反供應條件
美俄外長通話 討論換囚及烏克蘭問題
2022/07/30
美俄外長通話 討論換囚及烏克蘭問題
【英揆之爭】卓慧思獲華禮仕支持 俄羅斯明踩變相祝福？
2022/07/29
【英揆之爭】卓慧思獲華禮仕支持 俄羅斯明踩變相祝福？
【歐聯外圍賽】烏球隊贏波對家球迷高呼普京 歐洲足協調查
2022/07/29
【歐聯外圍賽】烏球隊贏波對家球迷高呼普京 歐洲足協調查
烏克蘭最快周五出口首批糧食 聯合國稱仍制定細節
2022/07/29
烏克蘭最快周五出口首批糧食 聯合國稱仍制定細節

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄斷拉脫維亞天然氣供應 稱違反供應條件
今日 15:05
【烏克蘭戰爭】俄斷拉脫維亞天然氣供應 稱違反供應條件
美俄外長通話 討論換囚及烏克蘭問題
12:14 2022/07/30
美俄外長通話 討論換囚及烏克蘭問題
【英揆之爭】卓慧思獲華禮仕支持 俄羅斯明踩變相祝福？
18:23 2022/07/29
【英揆之爭】卓慧思獲華禮仕支持 俄羅斯明踩變相祝福？
地緣政治 軍事 國防 戰爭 譴責 烏克蘭 俄羅斯 Twitter

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國能源費暴漲 天然氣公司盈利急升5倍惹眾怒
英國能源費暴漲 天然氣公司盈利急升5倍惹眾怒
新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間16:00）
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
美國9月起接種Omircon疫苗
美國9月起接種Omircon疫苗
美俄外長通話 討論換囚及烏克蘭問題
美俄外長通話 討論換囚及烏克蘭問題
【烏克蘭戰爭】俄邀聯合國查監獄遇襲 澤連斯基促撤離頓涅茨克（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄邀聯合國查監獄遇襲 澤連斯基促撤離頓涅茨克（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款