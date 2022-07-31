  • 34°C
香港時間 : 2022731日 (日) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【面目全非】台中彩虹眷村壁畫被破壞　疑牽涉合約爭議（多圖）

商業 16:45 2022/07/31

分享：

分享：

彩虹眷村懷疑因牽涉法律糾紛，多幅壁畫被破壞。（台中市政府圖片）

台中是不少港人熱門的旅遊地點，其中彩虹眷村更吸引不少遊客前往打卡拍照。不過，日前彩虹眷村懷疑因牽涉法律糾紛，多幅壁畫被破壞。

【行業趨勢】女性成生力軍　細心謹慎成優勢

【動漫商機】古惑仔創刊30周年展覽　陳浩南週邊精品回顧

彩虹眷村是台中著名的旅遊景點，因房屋牆壁上的多幅彩繪為人所知。「畫作」由居於村內的彩虹爺爺黃永阜無師自通在牆面、地上創作。據台灣傳媒報道，當地政府原計劃於八月起，為彩虹眷村加固修葺，但昨日卻發現，有些彩繪牆面遭人以紅、藍等顏色油漆覆蓋破壞，初步估計有6面彩繪牆毀損。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

文創公司不滿政府程序

報道指，當地文化局隨即報警處理，及後警方帶回彩虹文創的魏姓父子與員工等14人調查。魏疑因文化局不再與其續約，且不滿加固修繕工程，以塗漆「表達抗議」。報道引述彩虹文創負責人魏丕仁稱，彩虹眷村的智慧產權屬於彩虹文創所有，而市府為了加固工程，要求業者遷出，而且搬遷時間短，不顧22名員工的生計。

中市文化局長陳佳君說，彩虹眷村是土角厝，已有50年歷史，並出現牆面龜裂。為避免裂痕擴大，文化局將於8月1日進行加固工程，預期工程近半年，工程期間彩虹村暫停開放。

陳佳君說，文化局曾與彩虹爺爺黃永阜合約，契約為期2年，自2020年8月1日至2022年7月31日。彩虹文創則為黃永阜的合夥人，在彩虹村內販售文創商品。文化局7月25日發文通知合約業者，8月將進行加固工程，需要於期限前遷出，並保持彩繪牆面現狀。

【ESG策略】本地家具品牌TREE　靠3招解採購、供應鏈危機

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【動漫商機】古惑仔創刊30周年展覽　陳浩南週邊精品回顧
今日
【動漫商機】古惑仔創刊30周年展覽　陳浩南週邊精品回顧
【動漫商機】古惑仔大玩NFT元宇宙？　主筆倫裕國：抱開放態度
今日
【動漫商機】古惑仔大玩NFT元宇宙？　主筆倫裕國：抱開放態度
【動漫商機】港漫古惑仔展覽　浩南哥再現銅鑼灣
2022/07/29
【動漫商機】港漫古惑仔展覽　浩南哥再現銅鑼灣
【名人賣畫】尊尼特普出售780幅畫作　數小時內全數沽清
2022/07/29
【名人賣畫】尊尼特普出售780幅畫作　數小時內全數沽清

你可能感興趣

【動漫商機】古惑仔創刊30周年展覽　陳浩南週邊精品回顧
今日 12:00
【動漫商機】古惑仔創刊30周年展覽　陳浩南週邊精品回顧
【動漫商機】古惑仔大玩NFT元宇宙？　主筆倫裕國：抱開放態度
今日 15:20
【動漫商機】古惑仔大玩NFT元宇宙？　主筆倫裕國：抱開放態度
【動漫商機】港漫古惑仔展覽　浩南哥再現銅鑼灣
19:55 2022/07/29
【動漫商機】港漫古惑仔展覽　浩南哥再現銅鑼灣
旅遊資訊 旅遊行程 旅遊設施 罪案 請願示威 台中 文娛藝術 台灣

下一篇文章

【動漫商機】古惑仔大玩NFT元宇宙？　主筆倫裕國：抱開放態度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【動漫節2022】動漫節7月29日開鑼　大會冀會展站開通帶動人流回到疫前水平
【動漫節2022】動漫節7月29日開鑼　大會冀會展站開通帶動人流回到疫前水平
【中國手機銷售】次季手機出貨量　vivo以1320萬部居榜首
【中國手機銷售】次季手機出貨量　vivo以1320萬部居榜首
【人才招聘】報告：香港企業加速全球化招聘　年輕員工盼獨立合約方式工作
【人才招聘】報告：香港企業加速全球化招聘　年輕員工盼獨立合約方式工作
【CFA】5月CFA課程三級考試　合格率49%
【CFA】5月CFA課程三級考試　合格率49%
【榴槤果王】馬來西亞榴槤出口商攻港擬開店　拓展榴槤、蛋糕和雪糕出口
【榴槤果王】馬來西亞榴槤出口商攻港擬開店　拓展榴槤、蛋糕和雪糕出口
【動漫商機】港漫古惑仔展覽　浩南哥再現銅鑼灣
【動漫商機】港漫古惑仔展覽　浩南哥再現銅鑼灣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款