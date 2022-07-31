【面目全非】台中彩虹眷村壁畫被破壞　疑牽涉合約爭議（多圖）

▲ 彩虹眷村懷疑因牽涉法律糾紛，多幅壁畫被破壞。（台中市政府圖片）

台中是不少港人熱門的旅遊地點，其中彩虹眷村更吸引不少遊客前往打卡拍照。不過，日前彩虹眷村懷疑因牽涉法律糾紛，多幅壁畫被破壞。

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彩虹眷村是台中著名的旅遊景點，因房屋牆壁上的多幅彩繪為人所知。「畫作」由居於村內的彩虹爺爺黃永阜無師自通在牆面、地上創作。據台灣傳媒報道，當地政府原計劃於八月起，為彩虹眷村加固修葺，但昨日卻發現，有些彩繪牆面遭人以紅、藍等顏色油漆覆蓋破壞，初步估計有6面彩繪牆毀損。

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文創公司不滿政府程序

報道指，當地文化局隨即報警處理，及後警方帶回彩虹文創的魏姓父子與員工等14人調查。魏疑因文化局不再與其續約，且不滿加固修繕工程，以塗漆「表達抗議」。報道引述彩虹文創負責人魏丕仁稱，彩虹眷村的智慧產權屬於彩虹文創所有，而市府為了加固工程，要求業者遷出，而且搬遷時間短，不顧22名員工的生計。

中市文化局長陳佳君說，彩虹眷村是土角厝，已有50年歷史，並出現牆面龜裂。為避免裂痕擴大，文化局將於8月1日進行加固工程，預期工程近半年，工程期間彩虹村暫停開放。

陳佳君說，文化局曾與彩虹爺爺黃永阜合約，契約為期2年，自2020年8月1日至2022年7月31日。彩虹文創則為黃永阜的合夥人，在彩虹村內販售文創商品。文化局7月25日發文通知合約業者，8月將進行加固工程，需要於期限前遷出，並保持彩繪牆面現狀。

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責任編輯：葉泳珊