  • 34°C
香港時間 : 2022731日 (日) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【猴痘症】西班牙巴西3人離世 非洲以外首錄死亡個案

環球社會熱點 16:29 2022/07/31

分享：

分享：

猴痘症在全球多地持續蔓延，非洲以外地區更首次錄得死亡個案。巴西同樣有1名猴痘症患者離世，當局透露患者生前有淋巴癌等疾病。另外，西班牙上周五（29日）錄得1宗猴痘症死亡個案後，翌日再有患者離世。西班牙當局指兩名死者都是年輕男性。

全球已錄逾1.8萬宗猴痘症確診 世衛不建議大規模打針 【下一頁】

巴西衛生局上周五宣布，當地錄得1宗猴痘症死亡個案，為全球首宗非洲以外地區死亡個案。死者為1名41歲的男性，巴西當局指他身前患有淋巴癌（lymphoma）及免疫系統衰弱，併發症令其病情加重。

巴西目前已錄得1,066宗確診個案，同時另有513宗疑似病例。當地衛生部數據顯示，逾98%確診患者皆透過男性同性性行為受感染。

西班牙衛生局上周五確認，當地錄得1宗猴痘症患者死亡個案，是歐洲首宗死亡個案。當局上周六（30日）確認再多1名患者死亡，發表聲明透露兩名死者都是年輕男性，但未有列出他們的具體死亡日期，表示正收集更多信息。

西班牙衛生局上周五指，當地已錄得4,298宗猴痘症確診個案，成歐洲猴痘疫情最嚴重的國家。西班牙當局已獲取其中3,750名患者的資料，其中3.2%，即120人需入院治療。

3,750名患者當中，有逾3,500名患者為男性且透過同性性行為受感染，僅64名患者為女性。

世衛列猴痘症全球衛生緊急事件 美國男同時中新冠 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）數據顯示，全球已錄得逾2.1萬宗猴痘症確診個案。據報非洲地區有75宗疑似相關死亡個案，大部分集中於尼日利亞及剛果兩國。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【猴痘症】全球已錄逾1.8萬宗確診 世衛不建議大規模打針
2022/07/28
【猴痘症】全球已錄逾1.8萬宗確診 世衛不建議大規模打針
【猴痘症】世衛列全球衛生緊急事件 美國男同時中新冠
2022/07/24
【猴痘症】世衛列全球衛生緊急事件 美國男同時中新冠
【猴痘症】美首錄2宗兒童確診 疑被家人感染
2022/07/23
【猴痘症】美首錄2宗兒童確診 疑被家人感染
【猴痘症】世衛擬列公共衞生突發事件 或改名免污名化
2022/06/24
【猴痘症】世衛擬列公共衞生突發事件 或改名免污名化
【猴痘症】新加坡南韓首錄確診 同為輸入個案（第二版）
2022/06/22
【猴痘症】新加坡南韓首錄確診 同為輸入個案（第二版）

你可能感興趣

【猴痘症】全球已錄逾1.8萬宗確診 世衛不建議大規模打針
14:02 2022/07/28
【猴痘症】全球已錄逾1.8萬宗確診 世衛不建議大規模打針
【猴痘症】世衛列全球衛生緊急事件 美國男同時中新冠
14:57 2022/07/24
【猴痘症】世衛列全球衛生緊急事件 美國男同時中新冠
【猴痘症】美首錄2宗兒童確診 疑被家人感染
11:28 2022/07/23
【猴痘症】美首錄2宗兒童確診 疑被家人感染
疫情 傳染病 性行為 猴痘 西班牙 歐洲 巴西 美國疾病管制與預防中心 非洲

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間16:00）
美俄外長通話 討論換囚及烏克蘭問題
美俄外長通話 討論換囚及烏克蘭問題
美國9月起接種Omircon疫苗
美國9月起接種Omircon疫苗
英國能源費暴漲 天然氣公司盈利急升5倍惹眾怒
英國能源費暴漲 天然氣公司盈利急升5倍惹眾怒
【烏克蘭戰爭】俄邀聯合國查監獄遇襲 澤連斯基促撤離頓涅茨克（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄邀聯合國查監獄遇襲 澤連斯基促撤離頓涅茨克（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款