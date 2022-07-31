【猴痘症】西班牙巴西3人離世 非洲以外首錄死亡個案

猴痘症在全球多地持續蔓延，非洲以外地區更首次錄得死亡個案。巴西同樣有1名猴痘症患者離世，當局透露患者生前有淋巴癌等疾病。另外，西班牙上周五（29日）錄得1宗猴痘症死亡個案後，翌日再有患者離世。西班牙當局指兩名死者都是年輕男性。

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巴西衛生局上周五宣布，當地錄得1宗猴痘症死亡個案，為全球首宗非洲以外地區死亡個案。死者為1名41歲的男性，巴西當局指他身前患有淋巴癌（lymphoma）及免疫系統衰弱，併發症令其病情加重。

巴西目前已錄得1,066宗確診個案，同時另有513宗疑似病例。當地衛生部數據顯示，逾98%確診患者皆透過男性同性性行為受感染。

西班牙衛生局上周五確認，當地錄得1宗猴痘症患者死亡個案，是歐洲首宗死亡個案。當局上周六（30日）確認再多1名患者死亡，發表聲明透露兩名死者都是年輕男性，但未有列出他們的具體死亡日期，表示正收集更多信息。

西班牙衛生局上周五指，當地已錄得4,298宗猴痘症確診個案，成歐洲猴痘疫情最嚴重的國家。西班牙當局已獲取其中3,750名患者的資料，其中3.2%，即120人需入院治療。

3,750名患者當中，有逾3,500名患者為男性且透過同性性行為受感染，僅64名患者為女性。

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美國疾控中心（CDC）數據顯示，全球已錄得逾2.1萬宗猴痘症確診個案。據報非洲地區有75宗疑似相關死亡個案，大部分集中於尼日利亞及剛果兩國。

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責任編輯：李俊儀