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【科藝同行】K11集團牽頭舉辦領袖先導計畫 為基層學童提供免費科藝體驗

理財智慧 15:37 2022/07/31

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為普及藝術，向基層學童及青少年提供更多接觸藝術文化及創作的機會，K11 MUSEA邀得源慈善基金及香港多媒體設計協會合辦《「科藝同行」領袖先導計劃 2022》(「科藝同行」計劃)， 由即日至九月中讓約 600 名 6-16 歲學童免費透過藝術導賞團及科藝工作坊，提升對相關範疇的認識和興趣，為其藝術發展作準備。

【財爺網誌】全年經濟預測料再度調低 陳茂波：第七批銀債加碼至450億【下一頁

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

「科藝同行」計劃包含一系列藝術文化體驗活動，學員在其專業團隊帶領及講解下，透過「K11 MUSEA ART KARNIVAL 藝術導賞團」參觀於 Art Karnival 中展出之世界各地博物館級藝術展品，了解作品的設計理念及創作過程，提升藝術視野。 學員亦可於「ART TECH Plus 創作工作坊」認識近年風靡全球的NFT，並在導師帶領下親身製作屬於自己的獨一無二 NFT 作品。學員亦會在 「數碼藝術創意工作坊」學習以電子繪圖方式繪畫。

    點擊圖片放大
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【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

另外，K11 集團年度最大規模藝術盛事 Art Karnival 由即日至九 月中回歸香港 K11 MUSEA，並首次與上海、廣州、瀋陽、武漢及天津等內地 K11 聯合舉辦，屆時將展出多件世界級藝術作品。

【TWTR】馬斯克向Twitter提反訴　惟訴訟內容仍處於保密階段【下一頁

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記者：鄭日棱

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K11 MUSEA 文娛藝術 工作坊 繪畫

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