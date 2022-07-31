【科藝同行】K11集團牽頭舉辦領袖先導計畫 為基層學童提供免費科藝體驗

為普及藝術，向基層學童及青少年提供更多接觸藝術文化及創作的機會，K11 MUSEA邀得源慈善基金及香港多媒體設計協會合辦《「科藝同行」領袖先導計劃 2022》(「科藝同行」計劃)， 由即日至九月中讓約 600 名 6-16 歲學童免費透過藝術導賞團及科藝工作坊，提升對相關範疇的認識和興趣，為其藝術發展作準備。

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「科藝同行」計劃包含一系列藝術文化體驗活動，學員在其專業團隊帶領及講解下，透過「K11 MUSEA ART KARNIVAL 藝術導賞團」參觀於 Art Karnival 中展出之世界各地博物館級藝術展品，了解作品的設計理念及創作過程，提升藝術視野。 學員亦可於「ART TECH Plus 創作工作坊」認識近年風靡全球的NFT，並在導師帶領下親身製作屬於自己的獨一無二 NFT 作品。學員亦會在 「數碼藝術創意工作坊」學習以電子繪圖方式繪畫。

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另外，K11 集團年度最大規模藝術盛事 Art Karnival 由即日至九 月中回歸香港 K11 MUSEA，並首次與上海、廣州、瀋陽、武漢及天津等內地 K11 聯合舉辦，屆時將展出多件世界級藝術作品。

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記者：鄭日棱