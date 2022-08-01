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【拜登確診】新冠檢測連續2日陽性 要繼續隔離（第二版）

環球社會熱點 10:30 2022/08/01

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美國總統拜登本月21日首次宣布確診新冠肺炎，上周三（27日）才解除隔離康復。但白宮上周六（30日）宣布拜登的新冠檢測結果再呈陽性，拜登已連續兩日檢測呈陽性要繼續隔離。

美國9月起接種Omircon疫苗 【下一頁】

（第二版更新拜登連續兩日檢測呈陽性）

白宮醫生Kevin O'Connor上周六發表備忘錄，指現年79歲的拜登（Joe Biden）由上周二（26日）至上周五（29日）連續4日的新冠檢測結果均呈陰性，但上周六早上的檢測結果呈陽性。

拜登也在社交媒體Twitter宣布再次確診的消息，指他沒有出現任何症狀。

Kevin O'Connor周日（31日）再表示，拜登當日的檢測結果同樣呈陽性，會嚴格遵守指引繼續隔離。

拜登原定周日前往於家鄉特拉華州的寓所，並於周二（8月2日）到訪密歇根州宣傳國會近期通過一項促進半導體生産的法案。但他表示為了身邊人的安全會再次留在白宮隔離。白宮也宣布拜登已取消本來到訪特拉華州及密歇根州的行程。

拜登在Twitter發布一段影片，顯示他派人前往國會山莊外，向聚集在現場爭取通過一項支援退伍軍人法案的家庭送上Pizza。拜登表示他因再度確診無法按原定計劃親赴現場，但也通過FaceTime與他們通話。

【日本疫情】星野源確診 新垣結衣列密切接觸者 【下一頁】

按美國疾控中心（CDC）的指引，拜登再次檢測陽性後應重新隔離最少5日。拜登上周四（28日）戴著口罩，於白宮舉行面對面的室内活動並與工作人員會面，但其後在白宮舉行會議時一度除下口罩。

白宮新聞發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）解釋指，當時與會者有保持足夠社交距離，因此容許拜登參加活動。

拜登去年1月就職總統前已接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗，同年9月及今年3月分別接種兩劑加強劑。

他首次確診時服用輝瑞的口服抗病毒藥物Paxlovid為期5日的療程。輝瑞表示研究結果表明，患者服用藥物康復後復陽的情況罕見。

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責任編輯：鄭錦玲

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