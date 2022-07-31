【拜登確診】新冠檢測結果復陽 無病徵但須重新隔離

美國總統拜登本月21日首次宣布確診新冠肺炎，上周三（27日）才解除隔離康復。但白宮上周六（30日）宣布拜登的新冠檢測結果再呈陽性，目前無出現病徵但須重新隔離。

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現年79歲的拜登（Joe Biden）原定周日（31日）前往於家鄉特拉華州的寓所，並於周二（8月2日）到訪密歇根州宣傳國會近期通過一項促進半導體生産的法案。

白宮醫生Kevin O'Connor上周六發表備忘錄，指拜登由上周二（26日）至上周五（29日）連續4日的新冠檢測結果均呈陰性，但上周六早上的檢測結果呈陽性。

拜登也在社交媒體Twitter宣布再次確診的消息，指他沒有出現任何症狀，但為了身邊人的安全會再次留在白宮隔離。白宮也宣布拜登已取消本來到訪特拉華州及密歇根州的行程。

按美國疾控中心（CDC）的指引，拜登檢測陰性後本應重新隔離最少5日。拜登上周四（28日）戴著口罩，於白宮舉行面對面的室内活動並與工作人員會面，但其後在白宮舉行會議時一度除下口罩。

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白宮新聞發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）解釋指，當時與會者有保持足夠社交距離，因此容許拜登參加活動。

拜登去年1月就職總統前已接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗，同年9月及今年3月分別接種兩劑加強劑。

他首次確診時服用輝瑞的口服抗病毒藥物Paxlovid為期5日的療程。輝瑞表示研究結果表明，患者服用藥物康復後復陽的情況罕見。

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責任編輯：鄭錦玲