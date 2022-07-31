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【烏克蘭戰爭】俄斷拉脫維亞天然氣供應 稱違反供應條件

環球社會熱點 15:05 2022/07/31

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俄羅斯早前已切斷荷蘭及波蘭等國天然氣供應，上周六聲稱波羅的海國家拉脫維亞違反供應條件，已停止向拉脫維亞供應天然氣。拉脫維亞回應指，俄羅斯停供天然氣，對國內供應影響不大。

德國憂能源短缺節能 北部城市公共設施停熱水 【下一頁】

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）上周六（30日）發表聲明，指由於拉脫維亞違反供應條件，已暫停向其供應天然氣。Gazprom未有在聲明中指出，拉脫維亞違反哪些條件。

拉脫維亞經濟部能源政策副國務大臣Edijs Saicans表示，政府已決定從明年1月1日起停止進口俄羅斯天然氣，Gazprom停止供應對拉脫維亞不會產生任何重大影響。

G7擬12月5日前 實施俄石油價格上限 【下一頁】

Gazprom宣布停止供氣的前一日，拉脫維亞能源公司Latvijas Gaze表示會用歐元而非俄羅斯盧布，向俄羅斯購買天然氣。但Latvijas Gaze發言人當日曾指，公司並非透過Gazprom購買天然氣，並以商業機密為由拒絕透露相關俄羅斯天然氣公司名稱，其後也並未回應Gazprom的聲明。

歐盟成員國上周二（26日）達成協議，同意於今年8月至明年3月期間，自願削減15%天然氣用量，為俄羅斯全面切斷供應作準備。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）今年3月要求，俄羅斯定義為不友好的國家需以盧布支付天然氣費用。

但歐盟警告，若聽從俄羅斯指引或違反制裁措施，敦促企業繼續以合約規定貨幣交易。

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責任編輯：李俊儀

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