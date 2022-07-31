【財爺網誌】全年經濟預測料再度調低 陳茂波：第七批銀債加碼至450億

財政司司長陳茂波在網誌表示，環球經濟明顯惡化，影響香港經濟表現。即將公布的第二季本地生產總值按季比較有改善，但按年比較仍然收縮，跌幅應較第一季收窄，情況難言理想。考慮到全球和本港經濟形勢最新發展，政府相信要再次調低全年經濟預測。

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陳茂波又指，美國大幅加息，港息有趨升壓力，將影響港股和物業等資產價格，削弱市民消費意欲，但第二階段消費券可望提振本地市道。另外，政府正籌備11月舉行的國際金融領袖投資峰會，連同同期舉行的香港國際七人欖球賽，將有助激活香港與國際間的聯繫。

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同時，他亦透露第七批銀色債券發行額將大幅加碼到最多450億元，遠高於年初在財政預算案提出的350億元下限；保證息率亦上調到四厘，高於去年的3.5厘。金管局將會公布相關詳情。

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記者：鄭日棱