【富豪消息】馬斯克擬建私人「機場」 打造上億美元專機團隊

根據外媒報導，馬斯克（Elon Musk）計劃在奧斯汀郊區 Bastrop 打造一座私人機場，並提供給特斯拉、SpaceX還有 Boring Company 員工使用

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據統計，光是 2019 年，馬斯克個人的飛行里程就高達 24 萬公里，差不多可以繞地球 6 圈。他名下有四架飛機，包括價值 7 千萬美元的灣流 G650ER、兩架價值 6 千萬美元的灣流 G550s，以及一架價值 2 千 6 百萬美元的達梭 Falcon 900B。

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有專家評估指計劃難度大分之大，因為需要美國環保署、聯邦航空總署的批准，另外還要當地政府的支持以及通過環境影響評估。儘管馬斯克身為世界首富，但要建立一庭座私人機場恐怕也並不容易。

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記者：鄭日棱