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【富豪消息】馬斯克擬建私人「機場」 打造上億美元專機團隊

理財智慧 14:50 2022/07/31

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根據外媒報導，馬斯克（Elon Musk）計劃在奧斯汀郊區 Bastrop 打造一座私人機場，並提供給特斯拉、SpaceX還有 Boring Company 員工使用

【企業規劃】 阿里巴巴上海園區 建築設計方案曝光【下一頁

據統計，光是 2019 年，馬斯克個人的飛行里程就高達 24 萬公里，差不多可以繞地球 6 圈。他名下有四架飛機，包括價值 7 千萬美元的灣流 G650ER、兩架價值 6 千萬美元的灣流 G550s，以及一架價值 2 千 6 百萬美元的達梭 Falcon 900B。

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

有專家評估指計劃難度大分之大，因為需要美國環保署、聯邦航空總署的批准，另外還要當地政府的支持以及通過環境影響評估。儘管馬斯克身為世界首富，但要建立一庭座私人機場恐怕也並不容易。

【招聘會】勞工處於下周四、五舉行實體招聘會　提供逾2000個職位空缺　60%職位空缺無需相關工作經驗【下一頁

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記者：鄭日棱

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