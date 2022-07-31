【音樂流媒體】TikTok或推音樂服務 數碼音樂再起風雲

近來網上有個趨勢，就是綫上社交平台TikTok捧紅不少音樂，那麼，TikTok何不索性推出音樂服務？據TechCrunch報導，TikTok母公司字節跳動在5月向美國專利及商標局提交了一份商標申請，申請的服務名為「TikTok Music」。該申請表明，該商標可能適用於一個移動應用程式，允許用戶購買、播放、分享和下載音樂。

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英國一家音樂投資者最近發布的一份報告顯示，在TikTok上流行的歌曲會帶動YouTube和 Spotify 等其他平台上上的額外瀏覽量。雖然TikTok促使這些歌曲流行起來，但用戶轉向Spotify或Apple Music等流行服務，播放他們喜歡的TikTok歌曲。有見及此，TikTok母公司字節跳動在印度、巴西和印度尼西亞運營着一個名為Resso的音樂流媒體服務，據悉，該公司之前曾考慮將這項服務帶到更多市場。

字節跳動申請專利的文件中列出了「TikTok Music」商標的許多使用情況。文件中列出的 「TikTok Music」的一個使用案例，包括一個允許用戶進行音頻和視頻直播的應用程式，以及「編輯和上傳照片作為播放列表的封面」的選項。

根據該文件，該應用程序還將允許用戶對音樂、歌曲和專輯發表評論。另一個用例表明，該服務可用於「“娛樂、時尚、體育和時事領域的音頻和視頻互動媒體節目直播」。該文件還表明，該應用程式可用於「向用戶提供播客和廣播內容」。

其實，TikTok幾個月前推出了自己的音樂營銷和發行平台SoundOn，以協助藝術家獲得他們的音樂。該平台允許藝術家將他們的音樂直接上傳到TikTok和Resso，還有全球流媒體平台，包括Apple Music、Spotify、Pandora、Deezer和騰訊的Joox。隨着自己的音樂流媒體服務與SoundOn一起推出，TikTok將能夠為美國的聽眾和藝術家提供一個完整的解決方案。

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責任編輯：沈春生