【新能源發展】 發展新型儲能商業模式 虛擬電廠乘勢崛起

中國內地正加大力度規劃建設新能源供給消納體系。在7月27日在國新辦舉行的發布會上，國家能源局電力司司長何洋介紹了我國在推動新型儲能發展方面取得的成果：一是新型儲能的技術水平和裝機規模穩步提升；二是新型儲能的應用場景和商業模式不斷拓展；三是新型儲能的政策體系和市場機制初步建立。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

業內人士認為，加快建設新能源供給消納體系，將促進新型電力系統的建立。在新型儲能可以獨立參與電力市場交易后，虛擬電廠作為新型儲能的重要商業模式，將開啟發展加速度。

3月份印發的《「十四五」新型儲能發展實施方案》明確了新型儲能發展的基礎目標，計劃到2025年實現新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段、具備大規模商業化應用條件。

6月份，國家發改委、國家能源局發佈《關於進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》，提出加快推動獨立儲能參與中長期市場和現貨市場，鼓勵獨立儲能簽訂頂峰時段和低谷時段市場合約，發揮移峰填谷和頂峰發電作用。

中電聯日前發佈的《2022年上半年全國電力供需形勢分析預測報告》顯示，在新能源快速發展帶動下，2022年新增裝機規模將創歷史新高，預計全年新增發電裝機容量2.3億千瓦左右，其中非化石能源發電裝機投產1.8億千瓦左右。到2022年底，非化石能源發電裝機將首次達到總發電裝機規模的一半。

「雙碳」目標下，新能源裝機量不斷增加是必然趨勢。在此背景下，新型儲能所發揮的作用也就更為重要。

虛擬電廠作為新型儲能商業模式之一，可以實現對分散式能源的負荷預測、響應分配、實時協調控制和儲能安全健康充放電管理，參與電力交易市場和需求響應。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：沈春生