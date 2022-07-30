【企業規劃】 阿里巴巴上海園區 建築設計方案曝光

中國電商龍頭阿里巴巴（09988）上海園區建築設計方案。這座建築在去年動工，總投資達220億元人民幣，由美國知名建築公司Skidmore, Owings & Merrill設計，整體造型靈感來自一朵雲，將具有靈活性和適應未來的特點。

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阿里巴巴上海園區將佔地75,000平方米（約80.7萬平方英尺），正如其名稱所示，將位於阿里巴巴在上海徐匯區的現有園區。最新公布的渲染圖顯示了外部凸出的立方體形式，但SOM表示，該設計也是為了展現阿里巴巴基於雲的大量數字存在。

該建築將以一個大的庭院空間為中心，其設計背後的一個主要原則是，它將提供布局的靈活性。同時包括室內和室外工作空間、露台區和無柱辦公室，使阿里巴巴可以相對容易地切割和改變辦公室大小和辦公桌的位置，以滿足要求。

「唯一不變的是變化，這是阿里巴巴的指導原則之一」SOM設計合夥人Scott Duncan解說：「我們將這一精神銘記於心，設計了一個能夠隨著時間的推移不斷發展和適應新需求、團隊和技術的工作場所。阿里巴巴上海園區的懸挑結構和交錯的綠色平台上展開時，可以與現有的園區建築相互呼應。」

阿里巴巴上海園區的設計超越了LEED綠色建築標準和中國自己的綠色之星認證的要求，並將包括多個綠色屋頂區域，以及對自然通風的關注，這已成為後COVID-19工作場所的一個關鍵問題。

據SOM稱，其高性能的玻璃外牆設計可以減少40%的太陽輻射熱量，並將眩光降到最低。一個人工智能控制的遮陽系統也將對太陽的運動做出實時反應，並進一步減少太陽輻射，而在建築的頂部將有雨水收集系統。

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責任編輯：沈春生