【科技應用】 美團萬物到家 無人機配送3公里15分鐘

美團積極將科技應用於業務上，在不同的場合中展出的自動配送車、無人機、24小智能藥房等。就水果配送上說，此次展出的美團無人機「3公里15分鐘」的標準配送服務，大幅縮短了配送時間。截至2022年6月，美團無人機先後在深圳落地了4個商圈，配送能力覆蓋10餘個社區和寫字樓，服務近20000戶居民，面向真實用戶的訂單數超5.8萬。目前，美團無人機配送已與餐食、飲品、鮮果等不同品類數十個品牌達成合作。

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2022全球數字經濟大會現場，美團還首次對外展示了生活服務總覽大數據系統。該系統基於美團在生活服務領域的消費數據和實踐積累，通過觀測餐飲、娛樂等城市消費情況，將數據進行可視化，從而可以看到該查詢城市的生活服務總覽，以協助政府或相關部門實時了解生活服務業線上消費與供給的變化情況。

目前在國內《美團外賣》App上，可以點外賣時可選「無人機配送」，加快配送時間。據介紹，常規3公里範圍內，外賣配送往往需要28至30分鐘。如今，在無人機的加持下，從消費者下單到外賣送達，最多只需要15分鐘。 「這還是算上了商戶備餐和外賣員裝載的時間，配送一般只需要幾分鐘即可完成。」美團發言人說。

當前，大城市交通網絡所承載的流量已經逐漸趨於飽和，無人機配送使用的是城市低空物流網絡，受路況影響較小，能夠有效滿足不同場景下的配送需求，提高響應速度。

具體到配送過程，在無人機配送服務範圍和運營時段內，用戶下單到商家後，智能調度系統即會根據實時訂單情況進行分析測算，將配送難度高或對時效要求高的訂單分派給無人機完成。騎手只需要扮演「外賣商品裝載者」的角色——前往商家取貨，將外賣裝載至起飛點的無人機上即可。

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責任編輯：沈春生