【TWTR】馬斯克向Twitter提反訴　惟訴訟內容仍處於保密階段

馬斯克（Elon Musk）收購Twitter風波開始新階段。路透社報道，馬斯克於周五向Twitter Inc (TWTR.N) 提起反訴，惟目前訴訟仍處於保密階段。

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報道指出，馬斯克的反訴文件長達164頁，而即使文件尚未公開，但根據法院規則，修訂後的版本將在短期公開。

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而星期五同日，Twitter股東Luigi Crispo起訴馬斯克，認為馬斯克違反了Twitter股東的信託義務，要求法院頒令馬斯克完成交易，並就其造成的損失作出賠償。

股東起訴的文件顯示，馬斯克對Twitter的股東負有信託責任，因為他持有該公司9.6%股份，而且收購協議讓他可以否決公司的許多決定。

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