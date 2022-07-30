  • 31°C
香港時間 : 2022730日 (六) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長壽社會】或因受到新冠疫情影響　日本人均壽命10年來首次縮短

環球政經 17:21 2022/07/30

分享：

分享：

日本共同社報道，日本厚生勞動省公布，去年日本人平均壽命為女性87.57歲，男性81.47歲；與2020年相比，女性減少0.14歲，男性減少0.09歲。此為2011年日本東北大地震後人口平均壽命首次縮短，男女均為10年來首次，認為相關數改變有機會受到新冠疫情影響。

同場加映：【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

厚生勞動省負責人分析稱，新冠疫情等因素令到死亡率上升，縮短了當地人口平均壽命，認為「男性大部分受到了新冠的影響，但平均壽命延長這一大趨勢沒有變化」。

【下半年部署】大摩發表本港內地焦點股名單   15隻股份入圍【見下頁

    點擊圖片放大
    +15
    +14

報道指出，日本女性平均壽命居世界首位，男性為第3位。女性平均壽命排第2位的是韓國（86.5歲），第3位是新加坡（85.9歲）。而男性平均壽命排首位的是瑞士（81.6歲），第2位則是挪威（81.59歲）。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

疫情 日本 地震 人口

上一篇文章

華潤萬象發盈喜 料上半年盈利增最多3成

下一篇文章

【節能新方法】天然氣危機加熱浪又要節約能源　西班牙首相籲員工勿打呔上班
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【消費情報】ELEMENTS圓方「盛夏購物四重賞」 送1,000萬餐飲電子禮券 消費滿5,000元即享2,000元獎賞
【消費情報】ELEMENTS圓方「盛夏購物四重賞」 送1,000萬餐飲電子禮券 消費滿5,000元即享2,000元獎賞
【職場熱話】踏入社會工作一年懷疑人生 打工仔自歎「返工返到好厭世」 無法想像還要捱多幾十年
【職場熱話】踏入社會工作一年懷疑人生 打工仔自歎「返工返到好厭世」 無法想像還要捱多幾十年
再現「2字頭」新盤　粉嶺北ONE INNOVALE最平296.2萬起　112伙折實500萬有找
再現「2字頭」新盤　粉嶺北ONE INNOVALE最平296.2萬起　112伙折實500萬有找
【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
【著數優惠】日清食品首推會員計劃 憑WeChat掃描合味道杯蓋二維碼 換領「進擊的巨人」限量版手機殼
【著數優惠】日清食品首推會員計劃 憑WeChat掃描合味道杯蓋二維碼 換領「進擊的巨人」限量版手機殼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款