【長壽社會】或因受到新冠疫情影響　日本人均壽命10年來首次縮短

日本共同社報道，日本厚生勞動省公布，去年日本人平均壽命為女性87.57歲，男性81.47歲；與2020年相比，女性減少0.14歲，男性減少0.09歲。此為2011年日本東北大地震後人口平均壽命首次縮短，男女均為10年來首次，認為相關數改變有機會受到新冠疫情影響。

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厚生勞動省負責人分析稱，新冠疫情等因素令到死亡率上升，縮短了當地人口平均壽命，認為「男性大部分受到了新冠的影響，但平均壽命延長這一大趨勢沒有變化」。

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報道指出，日本女性平均壽命居世界首位，男性為第3位。女性平均壽命排第2位的是韓國（86.5歲），第3位是新加坡（85.9歲）。而男性平均壽命排首位的是瑞士（81.6歲），第2位則是挪威（81.59歲）。

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