【爭議拍賣】希特拉手錶以110萬美元成交　猶太領導人批「令人厭惡」籲剔除

BBC報道，被指屬於德國納粹領導人希特拉（Adolf Hitler ）的手錶，在美國拍賣會上，由匿名投標者以110萬美元投得。猶太領導人則在事前譴責是次拍賣，一封由34名猶太領導人簽署的公開信稱，此次拍賣「令人厭惡」（abhorrent），並呼籲拍賣剔除納粹物品。

手錶上刻有一個卐標誌及字母AH。拍賣行ALEXANDER HISTORICAL AUCTIONS之前曾出售過納粹紀念品，她們向德國媒體表示，其目的是保存歷史。

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手錶的產品目錄稱，該手錶可能是希特拉在1933年、成為德國總理時的生日禮物。拍賣行評估顯示，1945年5月，約30名法國士兵闖入希特拉的隱居地貝格霍夫（Berghof）時，奪走這隻手錶。評論認為該手錶此後被轉售，並代代相傳直到現在。

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拍賣會其他物品包括一件屬於希特拉妻子伊娃·布朗（Eva Braun）的裙子、納粹官員的親筆簽名照片、一枚印有「Jude」字樣及大衛星的黃布，這是德語中猶太人的意思。在大屠殺期間，納粹強迫猶太人佩戴黃色標識作為臂章或徽章，意圖隔離和羞辱他們。

歐洲猶太人協會主席Rabbi Menachem Margolin，是次交易「幫助了那些將納粹黨理想化的人」。他更稱，納粹文物確實屬於博物館或高等教育場所，但出售的物品顯然不屬於（這類別）道，批評這次拍賣會的意圖。

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