  • 30°C
香港時間 : 2022730日 (六) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【爭議拍賣】希特拉手錶以110萬美元成交　猶太領導人批「令人厭惡」籲剔除

環球政經 18:02 2022/07/30

分享：

分享：

BBC報道，被指屬於德國納粹領導人希特拉（Adolf Hitler ）的手錶，在美國拍賣會上，由匿名投標者以110萬美元投得。猶太領導人則在事前譴責是次拍賣，一封由34名猶太領導人簽署的公開信稱，此次拍賣「令人厭惡」（abhorrent），並呼籲拍賣剔除納粹物品。

手錶上刻有一個卐標誌及字母AH。拍賣行ALEXANDER HISTORICAL AUCTIONS之前曾出售過納粹紀念品，她們向德國媒體表示，其目的是保存歷史。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

手錶的產品目錄稱，該手錶可能是希特拉在1933年、成為德國總理時的生日禮物。拍賣行評估顯示，1945年5月，約30名法國士兵闖入希特拉的隱居地貝格霍夫（Berghof）時，奪走這隻手錶。評論認為該手錶此後被轉售，並代代相傳直到現在。

【下半年部署】大摩發表本港內地焦點股名單   15隻股份入圍【見下頁

    點擊圖片放大
    +16
    +15

拍賣會其他物品包括一件屬於希特拉妻子伊娃·布朗（Eva Braun）的裙子、納粹官員的親筆簽名照片、一枚印有「Jude」字樣及大衛星的黃布，這是德語中猶太人的意思。在大屠殺期間，納粹強迫猶太人佩戴黃色標識作為臂章或徽章，意圖隔離和羞辱他們。

歐洲猶太人協會主席Rabbi Menachem Margolin，是次交易「幫助了那些將納粹黨理想化的人」。他更稱，納粹文物確實屬於博物館或高等教育場所，但出售的物品顯然不屬於（這類別）道，批評這次拍賣會的意圖。

同場加映：【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

希特拉 產品 拍賣 成交 博物館 德國

上一篇文章

【TWTR】馬斯克向Twitter提反訴　惟訴訟內容仍處於保密階段

下一篇文章

華潤萬象發盈喜 料上半年盈利增最多3成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費情報】ELEMENTS圓方「盛夏購物四重賞」 送1,000萬餐飲電子禮券 消費滿5,000元即享2,000元獎賞
【消費情報】ELEMENTS圓方「盛夏購物四重賞」 送1,000萬餐飲電子禮券 消費滿5,000元即享2,000元獎賞
再現「2字頭」新盤　粉嶺北ONE INNOVALE最平296.2萬起　112伙折實500萬有找
再現「2字頭」新盤　粉嶺北ONE INNOVALE最平296.2萬起　112伙折實500萬有找
【著數優惠】日清食品首推會員計劃 憑WeChat掃描合味道杯蓋二維碼 換領「進擊的巨人」限量版手機殼
【著數優惠】日清食品首推會員計劃 憑WeChat掃描合味道杯蓋二維碼 換領「進擊的巨人」限量版手機殼
【職場熱話】踏入社會工作一年懷疑人生 打工仔自歎「返工返到好厭世」 無法想像還要捱多幾十年
【職場熱話】踏入社會工作一年懷疑人生 打工仔自歎「返工返到好厭世」 無法想像還要捱多幾十年
【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款