【節能新方法】天然氣危機加熱浪又要節約能源　西班牙首相籲員工勿打呔上班

今年天熱的日子特別多，不少人都會選擇待在冷氣房解暑，不過歐洲地區受到能源短缺影響，開冷氣卻是「最後手段」。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）近日就呼籲上班族不用打呔，表示在酷熱的日子，節能勝過服裝風格。

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受到俄烏戰事影響，歐盟正籠罩著天然氣危機，而炎熱的天氣導致能源需要上升，問題更是火上加油。桑切斯記者會上表示，男士不打呔所帶來的「額外」舒適感可以減少開冷氣，節省能源。

西班牙政府於7月25日採取緊急措施來節省能源，當時桑切斯已稱：「與其他歐洲國家的做法一致」。而桑切斯在記者會上指，已要求政府所有部長和公職人員停止打呔，他希望私人企業及機構能夠跟從。

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現時西班牙鼓勵遙距工作，並對夏天辦公室開冷氣和冬天開暖氣有所限制。西班牙於上月通過一項90億歐元救濟方案，其中包括降低電費和單次為低收入人士支付200歐元電費。而桑切斯表示，下周將推出新的節能計劃，但未有提供細節。

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