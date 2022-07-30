【免費使用】8月7日「全民運動日2022」免費使用康樂設施　8月1日起接受預訂

康文署將於8月7日（星期日）舉行「全民運動日2022」，市民可預訂免費使用康樂設施、在指定場地參與免費康體活動或在家中收看網上直播運動示範。當日康文署轄下多項康樂設施會開放予市民免費使用，設施包括：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球檯、美式桌球檯、英式桌球檯、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道； 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）； 公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池）；及 水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。

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市民可於8月1日（星期一）上午7時起，在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統，以先到先得方式預訂8月7日的陸上康樂設施或水上活動中心艇隻（屯門康樂體育中心及水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處的「康體通」訂場櫃枱將分別於上午七時四十五分及八時三十分開始提供服務）。

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不論設施類別，每人只限預訂一節免費康樂設施。公眾游泳池則無須預約，市民只需於當日在泳池入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止。



另外，十八區指定體育館的免費康體活動在8月7日下午2時至6時舉行，當日市民可親身體驗不同類型的康體活動包括健康講座、運動示範、健體閣、親子／兒童／青少年體育活動，以及長者和殘疾人士同樂活動。活動券現於康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派發。

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