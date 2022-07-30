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【招聘會】勞工處於下周四、五舉行實體招聘會　提供逾2000個職位空缺　60%職位空缺無需相關工作經驗

理財智慧 15:36 2022/07/30

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勞工處將於8月4及5日在灣仔修頓場館舉行大型招聘會，為期兩日的招聘會有約40間機構參加，合共提供超過2000個職位空缺。是次招聘會中，約80%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.1萬元。約95%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約60%的職位空缺無需相關工作經驗。

同場加映：【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

每日分別約有20間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括會計主任、社交媒體及市場推廣主任、電子工程師、廚師、資訊科技管理員、化學師、社會工作者、維修技工、包裝員、保安員、司機、倉務員、店務員、文員及客戶服務主任等。求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站

【筍工推介】運輸及物流局招聘項目助理 月薪逾1.8萬元 中學畢業有2年行政工作經驗即可申請【見下頁

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招聘會將於上午11時至下午5時30分在灣仔莊士敦道111號修頓場館1樓舉行（近灣仔港鐵站A3出口），費用全免。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。每日截止入場時間為下午五時。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

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撰文 : 陳楚琨

就業 經濟 招聘會 香港 灣仔 中學 全職 服務 勞工處

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