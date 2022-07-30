【內房危機】百強房企首7月拿地規模跌56%　潤地、保利為拿地主力

▲ 百強房企首7月拿地規模跌56% 潤地、保利為拿地主力

中指研究院公布，今年首7個月，排名前百的房企拿地總額為8024億元（人民幣，下同），拿地規模按年下降55.6%，跌幅較上月數據收窄4.4個百分點，而拿地較多集中在二線城市，尤其是長三角地區。

據中指院報告指，50家代表房企今年首7個月在二線城市的投資面積佔比最高，達63.2%。而以佈局來看，企業熱衷於在長三角地區拿地，長三角地區佔比達43.6%。

以拿地金額計算，華潤置地 （01109） 在首7個月拿地金額達479億元，排名第一，保利發展以464億元排名第二，濱江集團、招商蛇口以及中海地產 （02669） 亦進入前五。

以拿地面積計算，保利發展首7個月合共拿地306萬平方米，排名第一，潤地以292萬平方米排名第二，中國鐵建 （01186） 、中國中鐵 （00390） 以及招商蛇口進入前五。

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記者：梁安琪