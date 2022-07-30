【金價趨勢】 2022上半年 黄金需求累增12%

全球經濟受通脹、加息、縮表、衰退等因素影響，未來前景充滿不確定性。對於黃金這種抗通脹的資產價格尤其顯著。根據「世界黃金協會」微信號消息，世界黃金協會發布2022年二季度《全球黃金需求趨勢報告》（簡稱《報告》）稱，2022年上半年的黃金需求與2021年同期相比實現12%的增長，達到2,189噸。第二季黃金需求為948噸，按年下降8%。上半年全球金條與金幣總量為526噸，同比下降12%。

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此外，二季度各國央行實現淨購金，全球官方黃金儲備增加180噸。上半年的總淨購金量達到270噸。

「世界黃金協會」中國匰CEO王立新稱，二季度中國市場金飾需求總計103噸，同比下降29%。

二季度本為金飾消費的傳統淡季，因為疫情關铁，再加上居民可支配收入增速顯著降低，不確定性大大降低了人們的消費意願，諸多因素疊加，導致二季度的金飾消費雪上加霜。王立新指出，受此拖累，中國上半年金飾消費量僅為281噸，與2021年相比下降17%。不過，這一數字仍遠高於2020年上半年的水平。

展望2022年第三和第四季度，王立新表示，金飾需求進入旺季，環比將略有回升，但同比預計仍可能出現雙位數的下降。疫情反覆帶來的不確定性，加之國內經濟的壓力，可能對金飾需求產生負面影響。樂觀的一面是，政府陸續出台各項消費刺激措施，鼓勵居民消費。與此同時，如果疫情能夠得到有效管控，此前受到壓制的結婚金飾需求有望爆發，或為金飾消費提供額外助力。

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責任編輯：沈春生