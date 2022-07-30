【企業翻身】 柯達再轉型 進軍電動車行業

柯達（Kodak）這家美國老牌企業，以菲林相機產品馳名，很早便涉足數碼攝影行列。2005 年，柯達就擠進美國數位相機銷售排行第一、全球排名第三，風光一時。可惜因各種問題，令她業務江河日下，歷經多次轉型，都沒有成功。最近，柯達正式宣布進軍電動汽車行業，又會能否令重振雄風？

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

柯達公司將重新利用製造其攝影膠片的高科技設備，用於製造電動汽車 （EV） 電池，切入電動汽車行業。柯達投資了生產電動汽車電池的Wildcat Discovery Technologies。

該公司也宣布完成9,000萬美元（約7.06億港元）融資，用於開發電動汽車的高能量密度電池單元，將無鈷和無鎳的高能量陰極、複合固態電解質和鋰金屬陽極結合起來。計劃將多種創新技術商業化，該公司已開發出一種突破性的電動車「超級電池」。這種電動車「超級電池」是一種變革性的電池單元，結合了Wildcat目前正在開發的3項專利技術，包括不含鈷和鎳的高能量陰極、複合固態電解質和鋰金屬陽極。

一直以來，柯達投放大量資源在專利技術，業務不行時亦藉出售專利技術來支撑公司，而價值7,000萬美元（約5.5億港元）高科技的膠片機器廠房仍然持有，柯達表示，只需要將現有機器稍作輕微改造，就可以讓原來的膠片生產機器重獲新生！可用於生產電動汽車電池所需的材料。

現在，柯達進軍電動汽車領域，不僅適用於電動汽車。其他用途的蓄電池，也依賴於與SuperCell EV電動汽車電池類似的塗層和化學品，其需求量將是極其巨大的。因此，柯達可以應用相同的技術，為市場上幾乎所有的電子產品製造可充電電池。



▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：沈春生