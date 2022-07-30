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【業界新規】 國內工信部推行 統一手機快充標準

環球政經 12:14 2022/07/30

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智能手機大行其道，不少人隨身攜帶手機，事關手機充電接口各有不同標準，為了避免無綫充電的尷尬情況，於是手袋裏通常會有充電綫。現在，手機具備快充功能，但需要原裝充電器配合才能發揮效果。那麼，難道又要隨手攜帶充電器？現在有個好消息，國內推行快充統一標準，解決這個問題。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

中國通信標準化協會、電信終端行業協會、廣東省終端快充行業協會三個協會聯合發起成立了「終端快速充電技術與標準推進委員會」，促進充電接口及技術融合統一，建立和擴大終端快充產業生態。

工信部針對行業存在的充電接口分化、綫纜種類繁雜，快充協議互不兼容等問題，指導制定了《移動終端融合快速充電技術規範》、《移動終端融合快速充電測試方法》兩項團體標準，著力推動消費電子產業高質量發展。

《移動終端融合快速充電技術規範》定義了移動通信充電設備終端（充電設備）、電源供應設備（供電設備）與連接綫纜（綫纜）之間實施快速充電的接口，以及充電設備、供電設備與綫纜在該快速充電系統中的控制信令及交互流程規範。

《移動終端融合快速充電測試方法》從功能和性能兩方面，定義了供電設備、充電設備（含電池）、綫纜等支持融合快充產品的測試方法，以及支持融合快充產品系統的測試方法和認證要求。
統一快充標準的建立，不僅能提升充電設備的兼容性，為消費者帶來更好的使用體驗，促進行業綠色低碳發展。而且將帶動國內快充產業鏈上下游的整合，形成產業發展新生態，實現中國快充技術在全球標準的引領。

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責任編輯：沈春生

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