美俄外長通話 討論換囚及烏克蘭問題

俄羅斯入侵烏克蘭逾5個月以來，美國及俄羅斯外長首次對話，討論雙邊關係及烏克蘭問題。美國國務卿布林肯形容對話坦率及直接（frank and direct），主要是要求俄方接受美方建議，釋放兩名被扣留的美國公民。

布林肯（Antony Blinken）周五（29日）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話時，要求俄方釋放兩名被扣留的美國公民，包括被控販毒的女子籃球員格林納（Brittney Griner）及前海軍陸戰隊隊員惠蘭（Paul Whelan）。

據報美國提出以被判入獄25年的俄羅斯軍火商博特（Viktor Bout）作為交換。消息指，俄方希望加入去年因謀殺罪，被德國法院判處終身監禁的情報人員克拉西科夫（Vadim Krasikov）。

布林肯未有直接提及俄方的換囚建議，僅指無法評估對俄方的建議是否可能實行。美國有線新聞網絡（CNN）則報道，美方對俄方交換囚犯的建議存疑，因俄方未有透過正式渠道傳達相關要求。

布林肯同時呼籲俄羅斯遵守協議，讓烏克蘭恢復經黑海出口穀物，以及不要吞併烏克蘭東部及南部的部份地區，否則要付出重大代價。

俄羅斯外交部發表聲明，指拉夫羅夫強烈建議布林肯，在尋求釋放國民的問題上，以靜默外交方式恢復專業對話。

聲明重申，俄羅斯會繼續在烏克蘭的軍事行動，直至達成目的，再次批評美國及北約支持烏克蘭只會延長衝突。

責任編輯：嚴智勇

