  • 27°C
香港時間 : 2022730日 (六) 13:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美俄外長通話 討論換囚及烏克蘭問題

環球政治 12:14 2022/07/30

分享：

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭逾5個月以來，美國及俄羅斯外長首次對話，討論雙邊關係及烏克蘭問題。美國國務卿布林肯形容對話坦率及直接（frank and direct），主要是要求俄方接受美方建議，釋放兩名被扣留的美國公民。

布林肯（Antony Blinken）周五（29日）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話時，要求俄方釋放兩名被扣留的美國公民，包括被控販毒的女子籃球員格林納（Brittney Griner）及前海軍陸戰隊隊員惠蘭（Paul Whelan）。

據報美國提出以被判入獄25年的俄羅斯軍火商博特（Viktor Bout）作為交換。消息指，俄方希望加入去年因謀殺罪，被德國法院判處終身監禁的情報人員克拉西科夫（Vadim Krasikov）。

布林肯未有直接提及俄方的換囚建議，僅指無法評估對俄方的建議是否可能實行。美國有線新聞網絡（CNN）則報道，美方對俄方交換囚犯的建議存疑，因俄方未有透過正式渠道傳達相關要求。

布林肯同時呼籲俄羅斯遵守協議，讓烏克蘭恢復經黑海出口穀物，以及不要吞併烏克蘭東部及南部的部份地區，否則要付出重大代價。

俄羅斯外交部發表聲明，指拉夫羅夫強烈建議布林肯，在尋求釋放國民的問題上，以靜默外交方式恢復專業對話。

聲明重申，俄羅斯會繼續在烏克蘭的軍事行動，直至達成目的，再次批評美國及北約支持烏克蘭只會延長衝突。

責任編輯：嚴智勇
 

開啟hket App，閱讀全文
外交 地緣政治 美俄關係 布林肯 拉夫羅夫 烏克蘭 俄羅斯 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月30日 時間13:00）

下一篇文章

英國能源費暴漲 天然氣公司盈利急升5倍惹眾怒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

非裔女童想握手遭樂園公仔無視 父斥歧視索償近2億
非裔女童想握手遭樂園公仔無視 父斥歧視索償近2億
【歐聯外圍賽】烏球隊贏波對家球迷高呼普京 歐洲足協調查
【歐聯外圍賽】烏球隊贏波對家球迷高呼普京 歐洲足協調查
德國憂能源短缺節能 北部城市公共設施停熱水
德國憂能源短缺節能 北部城市公共設施停熱水
【英國王室】梅根自稱獨女 遭異母家姐指控講大話
【英國王室】梅根自稱獨女 遭異母家姐指控講大話
新型冠狀肺炎全球疫情（07月30日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月30日 時間13:00）
【英揆之爭】卓慧思獲華禮仕支持 俄羅斯明踩變相祝福？
【英揆之爭】卓慧思獲華禮仕支持 俄羅斯明踩變相祝福？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款