【手機市場】 中國摺屏手機漸有苗頭 出貨量增約七成

新冠疫情影響各行各業，對於手機市場尤其緊要，最新發表的兩份市調報告均指出，中國內地手機在2022年第二季度的整體出貨量有一成下跌，不過摺屏手機卻有驚喜，2022年上半年出貨量超過110萬部，同比增幅約70%。

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次季整體出貨量跌逾一成

據IDC手機季度跟蹤報告，2022年第二季中國智能手機市場出貨量約6,720萬部，同比下降14.7%。上半年國內智能機市場出貨量約1.4億部，同比下降14.4%。同期另間市調機構Canalys也跟進了國內智能手機市場次季的調查，錄得出量貨為6,740萬部，跟IDC的數字相當。

至於排名方面，Canalys稱vivo出貨量達1,320萬部，以市佔率20%排名第一位，而IDC則指Honor第二季在新品榮耀70上市帶動之下，首度成為季度冠軍，達至1,310萬部，市佔率為19.5%。

IDC又指出，Apple在「618」 期間，通過京東等主要渠道對iPhone 13給出了較大幅度的降價，同時亦調整上一代產品在線上渠道銷售中的佔比。藉此策略，令iPhone 13打造成「爆款」。 iPhone 13在第二季度佔據Apple出貨量6成以上，逆市做成正增長的佳績。

摺屏手機新貴成市場亮點

值得一提的是，摺屏手機自2019年登場以來，一直被革新性設計，但有評論指摺屏手機難以推動市場，然而，IDC的報告指出，摺屏手機保持了高速增長的態勢。 2022年上半年，國內摺屏手機產品出貨量超過110萬部，同比增幅約70%。

根據廠商細分，華為憑藉強大的品牌與產品力，佔據國內折疊屏市場超過63%的份額；OPPO 憑藉Find N具有顯著差異化的產品設計，以及較強的價格競爭力，位列折屏手機市場第二的位置；三星的Z Flip3，Z Fold3兩款產品已接近生命周期尾聲，排名第三；榮耀、vivo的供貨策略相對保守，分列第四、第五位。

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責任編輯：沈春生