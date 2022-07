【夢想本應翱翔@iM網欄】保險科技初創助行業升級　雲技術打造靈活界面提升效率

今期介紹入圍阿里巴巴創業者基金主辦的「JUMPSTARTER 2022」環球創業比賽十強的初創公司Ignatica。該公司是由幾位前金融保險業的高層於2018成立,目的是為保險業界提供方便靈活的數碼平台,協助提升效率,在瞬息萬變的市場捕捉機會。

「很多人認為金融科技只是一堆數據和文書工作,是大家在日常生活裡不會接觸到的東西。事實並非如此,尤其在保險領域,大家生活的各方面都受保險所影響。若能令購買使用保險的體驗變得更好,及直接為日常生活帶來價值,這對我們會是一個莫大的機會。」Ignatica共同創辦人及CEO Manuel San Miguel曾任宏利金融亞洲首席技術官並洞察到保險業數碼轉型的方向。

Manuel指,本港保險業並非不想轉型或缺乏創新意念,而是很多保險商仍在沿用過時的傳統系統,令保險運作緩慢、成本高,「業界還正嘗試在數碼空間裡爭取消費者的注意力和參與度。對保險業者而言,數碼轉型不止是要有一個好看的應用程式或網頁,消費者期望得到整個價值鏈上真正的數碼體驗。」

簡單點擊界面 輕鬆調整產品

運用Ignatica的「產品雲(Product Cloud)」,業者只需幾個簡單的點擊,就能快速設計產品規則、修改配置、調整價格及發佈產品等,代替過去或需時數月的IT開發過程;其「行政雲(Admin Cloud)」可以管理保單、開單、收費等,照顧到從小額保險到如強積金般複雜的產品;再透過「客戶雲(Customer Cloud)」,將產品交給客戶或分銷商。

「這些都能通過靈活的應用程序界面(Application Program Interface,API)來實現,令繁重的後台工作充分自動化。我們按用量收取所管理的保單保額中的一定比例作為費用。」Manuel說。該初創已於2021年獲得私募基金領渢資本領投的700萬美元Pre-A輪融資。Ignatica目前在瑞士設有經營點,覆蓋歐洲市場,開發團隊則大部分設於印度的班加羅爾。現時客戶包括保險公司、再保險商,以及涵蓋保險產品的電子商務平台及數碼銀行等。

創業座右銘:沒有問題能置身事外

提到創辦初創的驅動力,Manuel說:「在跨國大企業工作多年,我十分了解行業的挑戰及機遇,創辦start-up可以將這些洞見轉化為資本。」Ignatica的辦公室有一句標語借鑒自社交媒體公司Facebook——「Nothing at Ignatica is somebody else's problem.(在Ignatica,沒有什麼問題是你能置身事外的)。」Manuel認為,這也是在大型金融服務企業與初創公司工作的最大區別之一,「在這裡每個人都一樣,需要承擔起待客的責任和結果。」

對於「企業家精神」,他認為意味著有願景,並有熱情去追隨它。「一個無法實現的夢想,只會流於空想。企業家精神指的是令意念成真,建立團隊,來支持你實踐夢想。」Manuel還寄語其他創業者,勿對尋求幫助有太多顧慮,「應積極求資金、求反饋、求資訊、求支持。創業者有時會以為一切都要自己扛,現實是外面有一個巨大的社區支撐著你,不止是政府或各種基金提供的資助計劃,還包括願意擔任導師、分享知識和經驗的個人等等。」

不過,Manuel同時認為初創要謹記「There's no tomorrow if we cannot survive today.(如果我們今天無法生存下來,就無法見到明天。)」這句掛在公司的標語是要提醒同事做事要從序漸進,專注解決眼前的問題,才向下一階段推進。我非常同意Manuel的策略,疫情加上世界經濟環境的挑戰,初創融資比幾年前困難很多,能夠讓業務自負盈虧或有盈利是當下投資者更希望看到的。

作者 _ 周駱美琪( Cindy )簡介:

周駱美琪 (Cindy) 自 2015 年起擔任阿里巴巴香港創業者 基金執行董事。自 2007 年加入阿里巴巴集團, Cindy 曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事,主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目,致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目 Cindy 希望與大家分享不同的創業故事及經驗,也為創業者帶來小貼士,幫助他們了解初創市場的最新形勢。

