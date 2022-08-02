▲ 【財經小知識】股票都要分顏色？甚麼是紅籌股？

紅籌股是指在香港上市、內地境外註冊成立，並由內地政府機構控制的公司，如內地電訊商中移動 （00941） 、中海油 （00883） 、潤地 （01109） 等。

紅籌與H股之間分別？

紅籌股是指在業務、資產、市場及所有權各方面，都側重於內地的公司所發行的股份。紅籌股與H股的最大分別就是註冊地不同，紅籌股於內地境外註冊，H股則於在內地註冊成立的企業所發行的外資股，主要在香港上市，並以港元買賣。在本港上市H股的代表有建行 （00939） 、工行 （01398） 、平保 （02318） 等。

紅籌指數是什麼？

截至2022年6月底，紅籌股共175隻，總市值逾4.92萬億元（當中有5隻因停牌超過一年而不計入市值），當中最大市值為中移動 （00941） ，市值近1.05萬億元。

為了反映紅籌股表現，恒生指數公司編製了恒生香港中資企業指數，由最大及成交最活躍的25隻紅籌股組成，成份股的比重上限設定為10%並經流通市值調整，以反映其可投資性。

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記者：宋佩恩