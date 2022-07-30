【恒大3333】恒大CEO肖恩：重組方案的協商取得積極進展　境內外債務要一併考慮

中國恒大 （03333） 周五晚披露債務重組的進展，提及重組的範圍及原則，希望今年內公布具體的重組方案。內媒《21世紀經濟報道》旋即刊登恒大行政總裁肖恩的訪問。肖恩時指，集團積極配合債權人顧問對集團相關業務開展盡調工作，目前溝通比較充分。主要債權人的理解和支持下，重組方案的協商與推進取得了積極進展。但是，與國際上同等規模的企業在推進重組時遇到的情況比較類似。

肖恩又指，恒大本身規模龐大、業務繁多，目前又面臨很大的經營困難，正傾盡全力推進復工復產保交樓，保障恒大汽車 （00708） 、恒大物業 （06666） 的持續經營等化險自救工作，在風險化解委員會的指導和支持下盡最大可能地推進全面債務重組工作；此外為了不影響重組，集團恪守承諾，對恒大物業134億存款被劃扣進行了全面調查，未來還會積極配合監管部門的要求，做好後續工作。根據目前的情況，要完成預期中的境外債重組工作，還需要社會各界給予集團更多的耐心和時間。

境內外債務要一併考慮

問及集團希望今年內公布具體重組方案，肖恩回應指，希望達成的境外債務重組方案，將是一個各方協商、展現共識的結果，關鍵還是要與集團境內債務的化解和平衡做好銜接，一併考慮。目前正通過各種渠道與境內公開市場債券持有人、商票持有人等各個方面積極協商。

目前境外債的總規模大約是227億美元，是集團整體債務的一部分，肖恩指，公司的絕大部分業務都在境內，公司債務完成重組的重要前提之一就是公司能夠持續經營，集團不遺餘力推進保交樓等化險自救工作，本身就包括了保障廣大業主、供應商、商票持有人等利益相關方的合法利益。

不會以犧牲境內債權人利益為代價，而是會力求恢復和保持企業的經營造血能力。這樣，才能最大化公司境內外資產價值，依法、依規、公平地統籌解決公司全盤債務問題，逐步逐步化解風險。

公布境外債重組框架是恢復商譽的必經之路

恒大仍在停牌，肖恩認為，如果能夠成功復牌，能夠增強監管機構、投資者和債權人的信心，還能促進公司進一步恢復運營、造血能力。集團本次公佈的境外債重組框架，就是恢復信心和商譽的必經之路。 公司正努力儘早解除清盤呈請，多方協調推進重組進程，努力保障集團各個業務板塊的持續經營，爭取盡快滿足各項復牌條件，力求在期限內完成複牌。

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