華潤萬象發盈喜 料上半年盈利增最多3成

物管股華潤萬象(01209)宣布，集團截至2022年止六個月的最新未經審核綜合管理賬目的初步審閱及評估，有關期間盈利將較2021年相應期間增加約25%至30%，乃由於因收併購公司財務並表及市場化外拓，集團物業管理在管建築面積大幅增加帶來顯著的業績增長，以及集團來自華潤置地(01109)及第三方業主的合約商業項目數量上升，令商業運營管理服務收入增加。

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另一方面，滙證發表研究報告指，日前配股的碧桂園（02007）股價出現大跌，由於市場憂慮會否再有企業配股，令行業氣氛轉差，又認為碧桂園服務（06098）價格大幅下調似乎是市場錯誤定價。該行指，在發展商中，看好中國海外發展（00688）及華潤置地，而在物管股中則看好中海物業（02669）及綠城服務（02869），予以上４隻股票「買入」評級。

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